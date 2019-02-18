В России создадут систему на основе машинного слуха, которая поможет ухаживать за больными

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российская компания создает систему на основе нейросетевых технологий анализа звуковой среды для медучреждений и домашнего использования. Разработка, получившая название "Нейроухо", позволит медперсоналу в больничных стационарах быстрее реагировать на изменения состояния больных. Об этом ТАСС сообщил в понедельник руководитель проектов компании "ЦРТ-инновации" Андрей Макаренко.

"Мы разрабатываем платформу, позволяющую оценивать звуковое окружение. С помощью нашей технологии контроль за пациентами в больничных стационарах станет эффективнее. Если больному станет хуже, и он начнет, к примеру, стонать или громко кашлять, система распознает опасность и сообщит на пульт сестры, что в этой палате нужна ее помощь", - сказал Макаренко.

Если в стационарах за пациентами присматривают, то в условиях квартиры одинокий пожилой или нездоровый человек может погибнуть без своевременной помощи. Падения в душе, инфаркты и обмороки нередко приводят к трагическим последствиям именно потому, что о случившейся беде не подозревают ни родственники, ни соседи. "Нейроухо" в подобных ситуациях станет незаменимым, считают авторы технологии.

"Такая система сможет прислать вам sms, если "услышит" звуки падения человеческого тела в ванной комнате, стоны, вскрики или просто отсутствие шагов в течение заданного времени", - пояснил представитель компании-разработчика.

Помимо событий, связанных со здоровьем и безопасностью, технология нейрослуха будет востребована в тех условиях, когда для контроля изменений событий невозможно или слишком дорого устанавливать видеокамеру. Разработка специалистов компании "ЦРТ-инновации" (группа компаний ЦРТ) поддержана грантом Национальной технологической инициативы и рабочей группой рынка Нейронет НТИ. К концу 2019 года авторы технологии планируют завершить работу над созданием прототипа платформы машинного слуха.

Нейронет

Дорожная карта Национальной технологической инициативы (НТИ) "Нейронет" нацелена на коммерциализацию отечественных нейротехнологий, включающих виртуальную реальность, искусственный интеллект, медицинскую технику для реабилитации инвалидов, а также большие данные и другое.

"За три года мы профинансировали по дорожной карте "Нейронет" больше 230 проектов. Часть их них уже начинает переходить в плоскость первых продаж, коммерциализации. Общий объем финансирования этих разработок превышает 34 млрд рублей, из них 40% - это частные инвестиции, 60% - государственные", - пояснил ТАСС исполнительный директор Отраслевого союза "Нейронет" Александр Семенов.