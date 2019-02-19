Российские палеонтологи описали девять ранее неизвестных видов древних насекомых

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Ученые из Санкт-Петербургского госуниверситета и их коллеги из Палеонтологического института имени Борисяка РАН и Череповецкого государственного университета смогли описать два новых рода и девять новых видов древних насекомых. Об этом сообщила во вторник пресс-служба СПбГУ .

"Исследователи из СПбГУ, Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН и Череповецкого государственного университета описали два новых рода и девять новых видов ручейников - крылатых насекомых, которые имеют общего предка с бабочками. Ученым помогла коллекция камней с отпечатками членистоногих, собранная на Ставрополье. Результаты исследования насекомых, которым, по оценке специалистов, около 13 млн лет, опубликованы в Paleontological Journal в феврале", - говорится в сообщении.

Коллекцию окаменелостей, благодаря которым и удалось сделать открытие, собрали в 1939 году в Ставропольском крае. Всего тогда обнаружили порядка 3 тыс. экземпляров сохранившихся в отложениях насекомых, в частности древних стрекоз и водных жуков. Обработать и систематизировать находки пытались многие ученые на протяжении 80 лет, но для решения этой задачи необходимы были новые методы, которые стали доступны в последнее время.

"Благодаря компьютерным программам, позволяющим изменять контрастность изображения, мы смогли увидеть ускользающие детали, которые обычно не распознает человеческий глаз. Почти как реставраторы находят на иконах скрытые изображения, мы нашли на отпечатках едва уловимые особенности строения ручейников и смогли их интерпретировать", - приводит пресс-служба слова соавтора исследования, заведующего кафедрой энтомологии СПбГУ, кандидата биологических наук Владимира Иванова.