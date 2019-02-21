Конференция о сотрудничестве России и ЕС по инновациям в медицине прошла в Европарламенте

БРЮССЕЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Международная конференция о сотрудничестве России и ЕС по передовым медицинским технологиям прошла в четверг в Европарламенте. В ней приняла участие международная группа ученых из России, Франции, Германии, Англии, Норвегии, США, которые параллельно друг с другом разрабатывали идею русского профессора, члена-корреспондента РАН Олега Эпштейна о так называемом феномене релиз-активности. Он позволяет использовать новые свойства медицинских препаратов применяемых в малых дозах. С результатами этих исследований и перспективами их применения они ознакомили европейских депутатов.

Новые возможности в медицине

Как пояснил Олег Эпштейн, суть феномена релиз-активности состоит в том, что в процессе "технологической обработки в сверхвысоких разведениях (растворах с очень низким содержанием активного препарата - прим. ТАСС) высвобождаются новые свойства". "Релиз-активные препараты, и, прежде всего, релиз-активные антитела, открывают новые возможности в медицине, тогда как в технике модифицирующее действие сверхвысоких разведений на исходное вещество можно использовать для создания новых материалов прежде всего в нанотехнологиях", - отметил он.

По словам профессора Себастьяна Джонстона из Национального Института сердца и легких в Имперском колледже Лондона, результаты исследований открывают очень перспективные направления в лечении различных болезней, в том числе астмы. "Так, в ходе исследований мы убедились в том, что, например, сверхвысокие разведения антител к иммунному Интерферону (Интерферон-гамма) могут обладать значительными противовирусным и противовоспалительным эффектами", - заявил британский ученый.

В беседе с корреспондентом ТАСС профессор Ашот Мкртумян, заведующий кафедрой Московского государственного медико- стоматологического университета, подчеркнул, что этот новый подход "имеет большой потенциал в лечении социально значимых заболеваний, в частности, вирусных, эндокринных, урологических, поэтому интерес к этим технологиям проявляют не только медицинские, но и общественные, политические организации, в том числе Евросоюза и США". "В круглом столе приняли участие заинтересованные депутаты Европарламента, которые, в частности, занимаются вопросами закупок лекарств и медицинских препаратов и оборудования", - отметил он. Ашот Мкртумян выразил уверенность, что конференция выполнила все цели, которые ставили перед собой как ученые, так и евродепутаты.

Пример успешного сотрудничества

Британский депутат Европарламента Билл Этридж в своем выступлении подчеркнул, что "научная разработка феномена релиз-активности международной группой ученых - это пример успешного сотрудничества России и ЕС в период крайне непростых политических отношений". "Это прекрасный пример того, как именно научная деятельность может стать объединяющим мотивом, точкой соприкосновения и взаимодействия в налаживании политического взаимодействия между странами Европы и США. Мы, политики, должны всячески поощрять и развивать такие контакты между учеными наших стран для решения глобальных вопросов человечества в сфере обеспечения безопасности здоровья людей", - отметил он.