Тюменские врачи создали мочевой пузырь из кишечника с помощью робота-хирурга

ТАСС, 22 февраля. Тюменские онкоурологи впервые в Уральском федеральном округе (УрФО) удалили мочевой пузырь пациенту и создали новый из участка кишечника при помощи робота-хирурга. Об этом сообщается в пятницу в релизе департамента здравоохранения Тюменской области.

"Специалисты Областного урологического центра на базе медико-санитарной части "Нефтяник" выполнили первую в УрФО робот-ассистированную операцию по радикальному удалению мочевого пузыря с формированием резервуара из участка кишечника пациента", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что такая процедура достаточно распространена, но является одной из самых сложных в онкоурологии.

"Операцию провели при помощи робота-хирурга Da Vinci Si - это высокотехнологичная хирургическая установка, которая позволяет хирургу управлять хирургическими инструментами, находясь на расстоянии при помощи специальной консоли", - приводит департамент слова заведующего отделением онкоурологии "Нефтяника" Алексея Пономарева.

Операция длилась 10 часов. Спустя три недели после операции, пациент был выписан из стационара. Он хорошо себя чувствует, не испытывает никакого дискомфорта.