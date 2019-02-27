Ученые открыли молекулы, недостаток которых приводит к воспалению кишечника

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Международная команда исследователей с участием сотрудника МГУ имени М. В. Ломоносова обнаружила молекулу, которая отвечает за баланс микрофлоры кишечника, например, ее недостаток приводит к обширному дисбалансу и воспалениям. Об этом в среду сообщила пресс-служба МГУ.

"Международная команда исследователей с участием сотрудника МГУ имени М. В. Ломоносова изучала роль иммунной системы в поддержании кишечной микрофлоры и контроле кишечного воспаления. Ученые выявили, что молекула c-Maf влияет на поддержание гомеостаза (способность сохранять постоянство) кишечной микрофлоры", - говорится в сообщении.

Бактерии и археи, составляющие микробиоту кишечника, производят различные биологически активные вещества и могут как препятствовать, так и способствовать развитию некоторых болезней. К числу таких патологий относятся гастрит, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, ожирение, сахарный диабет II типа. Ранее было доказано, что микробиота кишечника зависит с одной стороны от внешних условий, среди которых диета, а с другой - от иммунной системы организма.

Однако, взаимодействие трех факторов - микрофлора, диета, иммунная система - и их влияние друг на друга оставались мало изученным. Международный коллектив исследователей из Германии, США, Австралии и России в своей работе изучили, какое влияние оказывает молекула c-Maf, находящаяся в клетках-регуляторах иммунного ответа (в регуляторных Т-клетках), на поддержание гомеостаза кишечной микрофлоры и контроля кишечного воспаления.

Эксперименты на мышах показали, что недостаток с-Maf приводит к обширному дисбалансу микрофлоры. Даже у стерильных мышей их недостаток вызывал кишечное воспаление. Таким образом, баланс c-Maf в регуляторных Т-клетках важен для поддержания нормальных симбиотических отношений между обитающими в кишечнике микроорганизмами и человеком.