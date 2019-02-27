Ученые нашли способ переработки CO2, который может помочь в борьбе с парниковым эффектом

СИДНЕЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Австралийским ученым удалось преобразовать углекислый газ в уголь при комнатной температуре. Предполается, что этот процесс поможет в борьбе с парниковым эффектом и глобальным потеплением. Результаты исследований ученые из Австралийского королевского института технологий опубликовали в издании Nature Communications.

Ученые смогли осуществить такую процедуру в лабораторных условиях. Отмечается, что это позволило им разработать технологию, а остальное - практическое воплощение их способа в жизнь - предстоит сделать техническим кадрам, если процесс окажется рентабельным.

"На сегодняшний день CO2 преобразуется в твердое вещество только при чрезвычайно высоких температурах, что невозможно в промышленных условиях. Используя жидкие металлы в качестве катализатора, мы показали, что можно превратить газ обратно в углерод при комнатной температуре, в процессе, который является эффективным и возможен в больших масштабах", - говорит один из исследователей Том Даэнеке.

По словам ученых, процесс химического преобразования работает путем растворения CO2 в электрически заряженной емкости, заполненной электролитами и жидким металлом. В конце процесса CO2 начинает превращаться в твердое состояние углерода.

"Побочным преимуществом процесса является то, что углерод может удерживать электрический заряд, становясь суперконденсатором, поэтому он потенциально может использоваться в качестве компонента в двигателях будущих автомобилей", - пояснила руководитель исследований Дорна Эсрафиль-заде.

"Процесс также позволяет производить синтетическое топливо в качестве побочного продукта, который также может иметь промышленное применение", - считает она.