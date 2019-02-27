Археологи нашли наскальные изображения строителей вала Адриана на севере Англии

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Британские археологи обнаружили в одном из карьеров английского графства Камбрия вырезанные в каменной породе изображения строителей вала Адриана - масштабного оборонительного укрепления Римской империи на севере Англии, возведенного в 122-128 годах для защиты ее северных границ от набегов пиктов и бритов. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Еще в XVIII веке, как пишет издание, на "стенах" карьера были обнаружены древние надписи, которые не удалось тогда толком разобрать. С течением времени "настенные символы" серьезно пострадали из-за эрозии почв и заросли мхом. Исследователи из Университета Ньюкасла очистили эти "письмена" и смогли их прочесть - надписи повествуют о ведении работ по восстановлению вала Адриана. Рядом с ними были найдены и настенные изображения мужчин, ответственных, судя по "записям", за добычу камня в карьере и служивших в римских легионах.

Археологи установили возраст изображений - 207 год, что стало дополнительным доказательством того, что в начале III века эти оборонительные укрепления были восстановлены. Из надписей, в частности, удалось узнать имена и "воинские звания" работавших там людей и даже названия "подразделений", в которых они служили.

"Эти надписи дают представление о реализации масштабного исторического проекта, которым был вал Адриана. Они также содержат некоторые упоминания о личной жизни солдат", - приводит газета слова Майка Коллинза, сотрудника британской организации Historic England, занимающейся охраной исторического наследия Англии.

Вал Адриана - это фортификационное сооружение, пересекающее Англию от Ирландского до Северного моря. Система оборонительных сооружений на северной границе Римской империи была построена во время правления императора Адриана, которому она и обязана своим названием. Крепостная стена длиной 117 км считается одним из самых выдающихся памятников античности в Великобритании. В 1987 году вал Адриана был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.