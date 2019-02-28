На территории нацпарка в Сочи обнаружили остатки средневекового храма

СОЧИ, 28 февраля. /ТАСС/. Краеведы обнаружили остатки средневекового христианского храма в районе поселка Дагомыс на территории Сочинского национального парка, предположительно, он был построен абазинским сообществом. Об этом в четверг сообщается на сайте нацпарка.

"В начале года в районе поселка Дагомыс, между селами Барановка и Варваровка, на землях Сочинского нацпарка краеведы обнаружили остатки разрушенного строения, по предварительным предположениям, христианского храма. После более детального изучения объекта специалисты установили, что строение было размером 3,8 на 6,5 м, в его восточной части просматриваются следы полукруглой апсиды - алтаря. Также было отмечено, что видимых оснований стен не сохранилось, но имеются в большом количестве блоки и крупные фрагменты из пористой каменной породы со следами известкового раствора - его использование характерно для средневековья", - говорится в сообщении.

На месте также были обнаружены обломки глиняных изделий, включая фрагменты пифосов - толстостенных средневековых сосудов для хранения масла, вина, сыра, крупная гребенчатая насечка на которых указывает на происхождение в средневековый период.

"Мы предположили, что здесь могла находиться однонефная одноапсидная базилика, схожая по своей конструкции с храмом Агуа, существовавшим на месте слияния рек Агва и Сочи. Его обнаружили еще в середине прошлого века, тогда же было установлено, что время его постройки приходится на период с XI по XIV века новой эры", - приводятся в сообщении слова специалиста по историко-культурному наследию нацпарка Дмитрия Маркова.

По словам директора Сочинского национального парка Ивана Савина, и обнаруженные ранее остатки храма Агуа, и найденные сейчас части строения были построены одним сообществом. "Наши специалисты считают, что оба эти храма были построены одним абазинским сообществом, проживавшим в прежние времена на землях, которые сейчас находятся в ведении Сочинского национального парка. Церкви предназначались для обслуживания как местного населения, так и путников, двигавшихся по внутреннему торговому маршруту", - сказал Савин.