Ученые считают, что длительный сон в выходные дни может привести к набору лишнего веса

ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Продолжительный сон в выходные не компенсирует хронического недосыпания в будние дни и может привести к набору лишнего веса. К такому выводу пришла группа американских ученых после проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета The Daily Telegraph.

В эксперименте приняли участие несколько десятков человек в возрасте от 18 до 39 лет. Специалисты из Колорадского университета в Боулдере (США) разделили их на три группы. Добровольцы из первой группы должны были спать по девять часов в течение девяти дней. Участникам второй было разрешено спать по пять часов в сутки в течение аналогичного периода, оставшиеся лица спали не более пяти часов на протяжении пяти дней, а в выходные дни могли просыпаться в любое время.

На протяжении двух недель эксперты внимательно наблюдали за изменениями состояния их здоровья в зависимости от потребляемых продуктов, количества и качества сна, а также уровня освещенности помещения. Результаты показали, что испытуемые, которые страдали от хронического недосыпания в течение рабочей недели и пытались наверстать упущенное в выходные дни, чаще прибегали к ночным перекусам и, следовательно, быстрее набирали лишние килограммы, чем лица, которые регулярно не высыпались. В частности, у членов обеих групп с ограниченным временем сна ученые отметили увеличение массы тела и снижение чувствительности к инсулину, что является первым сигналом о возможном развитии диабета. При этом у тех, кто не мог спать более пяти часов, восприимчивость к инсулину снизилась на 13%, в то время как у представителей первой группы данный показатель варьировался от 9% до 27%.

"Наши результаты показывают, что постоянное недосыпание в течение недели и попытки компенсировать его в выходные дни не является эффективным средством для восстановления здоровья", - подчеркнул ведущий автор исследования Кеннет Райт. По мнению специалистов, для того, чтобы обладать хорошим самочувствием, следует не только избегать бессонных ночей, но и стараться придерживаться постоянного графика сна.

Ранее британские ученые из Килского университета выяснили, что продолжительный сон вредит здоровью человека и в отдельных случаях может привести к ранней смерти. Так, результаты эксперимента, в котором приняли участие около 3 млн человек, показали, что люди, спавшие в среднем по десять часов в сутки, на 30% чаще умирали в более раннем возрасте, чем те, кто спали только по семь часов. Кроме того, по их данным, сон продолжительностью в десть часов увеличивает вероятность инсульта на 56%, повышает риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 49%, а от ишемической болезни сердца - на 44%.