Ученые РФ и Финляндии начали разработку ветрогенераторов, пригодных для работы в Арктике

ТАСС, 4 марта. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) в консорциуме с Лаппеенрантским технологическим университетом и ЦНИИ конструкционных материалов "Прометей" начал разработку энергоэффективных установок на основе использования ветровой энергии для энергоснабжения потребителей в Арктике. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе СПбПУ.

Проект осуществляется в рамках программы "Приграничное сотрудничество Юго-Восточной Финляндии и России" (Cross-border cooperation).

На первом этапе проекта научная группа должна определить тип и конструктивные параметры ветрогенератора модульного типа, который будет разрабатываться на основе принципов цифрового проектирования. С этой целью ученые оценят природно-климатические характеристики и ветропотенциал Арктического региона и выявят наиболее эффективные зоны внедрения предлагаемых технологий и экстремальные климатические факторы для проектирования и конструирования ветрогенератора.

"Ученые рассматривают возможность расчета как наземной установки, так и плавучей... С учетом особенностей эксплуатации Северного морского пути, больших водных пространств северных морей и озер в России и в Финляндии создание таких установок открывает огромные перспективы экологического энергоснабжения удаленных арктических областей", - отмечается в документе.

Проект международного коллектива ученых направлен на создание уникальной автономной ветроэнергетической установки, которая сможет эффективно работать в арктических условиях. "В северных регионах остро стоят проблемы энергоснабжения. Во-первых, доставка органических энергоресурсов в эти области - очень дорогостоящий процесс. Во-вторых, выбросы продуктов сгорания топлива, а также беспорядочное "хранение" отработанных топливных бочек наносят значительный экологический ущерб арктической природе", - привела пресс-служба слова директора научно-образовательного центра "Возобновляемые виды энергии и установки на их основе" СПбПУ профессора Виктора Елистратова.

Ученый добавил, что в Арктическом регионе велики ресурсы ветровой энергии, однако ее использование осложнено из-за суровых климатических условий: возможно обледенение лопастей ветрогенератора, а из-за низких температур металлы становятся хрупкими. Также возникают серьезные проблемы с изготовлением фундамента и монтажом установки из-за бездорожья и короткого летнего периода.

Участники проекта и образовательный компонент

Финскую сторону в консорциуме представляет Лаппеенрантский технологический университет, имеющий большой опыт разработки и внедрения арктических материалов.

"Мы уже не в первый раз взаимодействуем с Лаппеенрантским технологическим университетом и имеем богатый опыт совместной работы, - отметил заведующий кафедрой "Теория и технология сварки материалов" СПбПУ профессор Сергей Паршин, - в частности, научный руководитель проекта с финской стороны профессор Поль Ках уже третий год подряд является приглашенным профессором СПбПУ и успешно совмещает работу в рамках совместного исследовательского проекта с преподаванием для студентов".

Третий участник консорциума - ЦНИИ конструкционных материалов "Прометей" - занимается анализом видов материалов, которые могут быть использованы при изготовлении элементов конструкции и строительстве установки в арктических условиях. Результатом проекта должен стать прототип (цифровой двойник) ветрогенератора, адаптированного к северным условиям, а также геоинформационная система с ветропотенциалом, природно- климатическими характеристиками (в том числе экстремальными) и зонами оптимального местоположения систем энергоснабжения с ветрогенераторами арктического исполнения.

Проекты, реализуемые в рамках европейской программы "Приграничное сотрудничество", должны содержать в себе образовательный компонент. В связи с этим накопленный международным коллективом ученых массив данных будет внедрен в учебные программы Политехнического университета и Лаппеенрантского технологического университета. Студенты смогут работать над своими бакалаврскими и магистерскими работами и проходить стажировки в рамках реальных задач выполняемого международного проекта.