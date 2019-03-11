Химики из России создали материал для 3D-печати, сопоставимый по прочности с металлом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Ученые из Института высокомолекулярных соединений Российской академии наук (ИВС РАН) предложили новый материал для 3D-печати, обладающий повышенной прочностью и устойчивостью к агрессивным средам, возможностью использования при высоких температурах. Об этом ТАСС рассказал директор ИВС РАН Сергей Люлин.

"Мы предложили материалы на основе термостойких полиимидов, из которых производят филамент, то есть ту полимерную проволочку, которую заправляют в 3D-принтеры. Те филаменты, которые мы испытали, показывают высокую прочность в конечных изделиях - 90-100 мегапаскалей, когда у стали эта характеристика - 200 - 300 мегапаскалей", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, главная проблема прочности полимерных изделий, напечатанных на 3D принтере, заключается в том, что они имеют очень пористую структуру. Новые материалы позволяют сохранять высокие прочностные характеристики, несмотря на пористость. Главным преимуществом созданных образцов являются высокие значения рабочих температур, что обусловлено использованием разработанных в ИВС РАН термопластичных полиимидов.

По его словам, новый материал может использоваться не только в промышленности, но и в медицине. В частности, на основе этого же материала возможно создание искусственных кровеносных сосудов и контейнеров для хранения крови. Это возможно благодаря стойкости полиимидов к воздействию агрессивных сред.