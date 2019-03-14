Ученые из Крыма и Татарстана создадут пятитомный труд об истории крымских татар

КАЗАНЬ, 14 марта. /ТАСС/. Ученые Крымского научного центра - филиала Института истории им. Ш. Марджани Академии наук (АН) Татарстана - работают над созданием пятитомника "История крымских татар". Он охватит период от древнейших времен до наших дней, сообщил в четверг ТАСС замдиректора по научной работе института Радик Салихов.

"Работа [по созданию пятитомника] уже идет. Мы планируем в этом году завершить том, посвященный Крымскому ханству и уже, возможно, подготовим его к печати. У нас разработана концепция всех пяти томов, есть конкретные, сформированные авторские коллективы", - сказал Салихов. Он отметил, что в трудах найдет отражение период с "древнейших времен до сегодняшнего дня, воссоединения Крыма с Россией".

Салихов подчеркнул, что на данном этапе коллектив авторов активно обсуждает проблемы, связанные с подготовкой пятитомника на научных конференциях, поскольку по ряду вопросов "важно прийти к общему мнению всем научным сообществом России".

"Историю крымских татар невозможно рассматривать вне контекста истории татар, вне контекста истории Золотой орды, средневековых татарских государств и более древних периодов общетюркской истории. Наш институт разработал семитомную историю татар с древнейших времен, она опубликована и на русском, и на английском языках <…> У нас есть большой опыт, в том числе методический, и работа с большими авторскими коллективами", - сказал Салихов.

По его словам, Крым прочно связан с отечественной историей. Крымские татары - "братский народ поволжским, поволжско-уральским татарам", считает Салихов. "Мы много веков были в составе единого государства, это - Золотая орда. Потом - Крымское ханство, Казанское ханство. У нас, фактически, одна культура, один язык, происхождение", - подчеркнул он.

Крымский научный центр Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Татарстана был создан распоряжением кабинета министров республики 20 июня 2014 года. По данным с официального сайта института, приоритетное направление деятельности центра - исследование истории и культуры крымских татар и народов Крыма.