Ученые считают, что употребление грибов снижает риск ухудшения памяти в пожилом возрасте

ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Регулярное употребление грибов снижает вероятность ухудшения памяти и возникновения проблем с речью в пожилом возрасте. К такому выводу пришла группа сингапурских ученых после проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

В эксперименте приняли участие более 650 человек старше 60 лет. Специалисты из Национального университета Сингапура на протяжении шести лет наблюдали за изменениями состояния их здоровья в зависимости от количества съедаемых грибов. Кроме того, испытуемые проходили специальные тесты, направленные на определение уровня их интеллектуальных способностей. Результаты показали, что регулярное употребление грибов значительно улучшает активность головного мозга, увеличивая скорость мышления.

Ученые обнаружили, что те добровольцы, которые съедали более двух порций грибов в неделю, на 50% реже страдали от различных проблем, связанных с ухудшением памяти, членораздельностью речи, концентрацией внимания и ориентацией в пространстве, чем лица, редко включавшие данный продукт в свой рацион. При этом одна порция составляла 150 г продукта. Любители грибов также демонстрировали лучшие показатели при прохождении различных тестов и более высокую скорость нахождения правильных ответов на заданные вопросы, чем люди, которые избегали их употребление.

Основная причина, как отмечают специалисты, кроется в уникальном элементе - эрготионеине - природном антиоксиданте, обладающим противовоспалительным эффектом, который в большом количестве содержится в грибах. Он положительно влияет на головной мозг, усиливая защитную функцию организма. Более того, грибы богаты и другими важными питательными веществами и минералами, включая витамин D, селен и спермидин, защищающими клетки нервной системы от повреждений.

"Существует множество факторов, которые способствуют развитию деменции. По некоторым оценкам, до трети случаев могут быть предотвращены путем изменения образа жизни, в том числе, режима питания", - отметил один из авторов исследования профессор Джеймс Пикетт. Для поддержания хорошего самочувствия и снижения риска развития различных заболеваний в пожилом возрасте медики советуют включить в рацион больше грибов, фруктов и овощей, а также снизить употребление соли и сахара, вести активный образ жизни, отказаться от курения и чрезмерного употребления спиртных напитков.