Ученые предостерегли людей с высоким давлением от употребления лакрицы

ХЕЛЬСИНКИ, 18 марта. /ТАСС/. Употребление в пищу лакрицы - продукта, главным ингредиентом которого является корень солодки - может стать причиной повышенного давления. Как сообщила телекомпания Yle, это подтвердила опытным путем исследователь из Университета Тампере в Финляндии Элина Хаутамяки.

Участникам эксперимента она предложила съедать по 120 - 300 грамм лакричных конфет в день в течение недели. Одновременно им измеряли давление, чтобы посмотреть, как менялись его показатели. Как удалось установить Хаутамяки, у всех испытуемых был отмечен рост давления. Подобный эффект затем может длиться несколько недель.

"Людям, у которых давление и так повышено, следует избегать любых продуктов, содержащих лакрицу", - предупредила исследовательница. Она добавила, что и тем, у кого с давлением все в порядке, тоже не стоит злоупотреблять этим продуктом и лакомиться им только время от времени. Такой эффект от лакрицы объясняется тем, что она задерживает воду и натрий в организме, уточнила специалист.

По словам Хаутамяки, содержание лакрицы варьируется от продукта к продукту и обычно на упаковках этой информации нет. При этом различная чувствительность того или иного человека к лакрице делает сложной задачу найти какой-то безопасный для всех уровень.

Помимо конфет, лакрица в Финляндии используется также в жевательной резинке, напитках, причем даже в водке, травяных чаях, жевательном табаке и в лекарствах, особенно от кашля. Конфеты из лакрицы - традиционные сладости черного цвета, в огромных количествах продающиеся во всех супермаркетах и киосках страны.

Несколько лет назад Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения сообщил, по результатам своих последних исследований, что категорически не рекомендует употреблять лакрицу в пищу беременным женщинам. Причем предупреждение распространяется как на лакричные конфеты, в основе которых лежит растительный компонент, так и на сладости из салмиакки - продукта, полученного химическим путем. Ранее беременным разрешалось есть лакрицу по 50 граммов в день, и то нерегулярно, поскольку она может провоцировать отеки.