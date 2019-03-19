Археологи назвали найденный на дне реки Волхов мост X века сложным инженерным сооружением

ТАСС, 19 марта. Мост Х века, остатки которого российские археологи обнаружили на дне реки Волхов в черте Великого Новгорода в 2018 году, был сложным инженерным сооружением. Расстояние между его пролетами составляло не менее 17 метров, что свидетельствует о высоком мастерстве древних строителей, а сам мост был поставлен на ряжи - срубы из круглых бревен, погруженные в грунт и заполняемые булыжником, сообщила во вторник пресс-служба Института археологии Российской академии наук (ИА РАН).

"Древний мост был сложным инженерным сооружением, большим и весьма дорогостоящим, с очень длинными пролетами - не менее 17 метров. Длинный пролет из дерева - очень непростое конструктивное решение. Такие конструкции известны в мостостроении, но для X века это был очень высокий уровень архитектурного мастерства", - приводятся в сообщении слова руководителя Новгородской подводно-археологической экспедиции Центра подводного археологического наследия ИА РАН Айвара Степанова.

Самое раннее упоминание о мосте, соединявшем Софийскую и Торговую стороны древнего города, встречается в Иоакимовской летописи, сохранившейся в пересказе историка XVIII века Василия Татищева. В ней описывается крещение новгородцев зимой 989-990 года: чтобы не допустить крестителей на левый берег Волхова, новгородцы разрушили часть моста, а на оставшейся части поставили метательные орудия. Существование древнего моста, соединявшего берега Волхова в Х веке, было подтверждено результатами подводных археологических работ. С 2005 года дно Волхова изучают специалисты Новгородской подводно-археологической экспедиции Центра подводного археологического наследия ИА РАН совместно с Новгородским государственным музеем-заповедником.

В 2017 году были проведены исследования акватории Волхова многолучевым эхолотом - прибором, который позволяет получить трехмерную картину. Он показал, что параллельно трассе моста XII-XIII века идет ряд бугров на дне. В марте 2018 года археологи исследовали один из участков, находящихся по линии цепи за ее пределами. Они вскрыли полутораметровый культурный слой XIV-XVI веков, а под ним - разрушенную опору ранее неизвестного моста через Волхов. По данным масс-спектрального анализа, проведенного в ЦКП "Лаборатория радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии" Института географии РАН и Центра изотопных исследований Университета Джорджии (США), сосны и ели, из которых была срублена опора, закончили свой рост в период от 932 до 946 года.

"Находка моста столь раннего периода - настоящая сенсация, она в корне меняет сложившиеся представления о ранней топографии и истории Новгорода", - приводятся в сообщении слова ведущего научного сотрудника Новгородского музея-заповедника Сергея Трояновского.

Исследователи полагают, что такой большой и сложный мост мог выполнять и фортификационную функцию - контролировать проход судов по Волхову, а также защищать город от врагов. Новгород был расположен на известнейшем в Средние века торговом пути "из варяг в греки". В частности, по Волхову в Европу шло серебро из Арабского Халифата. Кроме этой реки, других путей для торговцев не существовало - вокруг была заболоченная и лесистая местность без единой дороги.