Археологи в 2019 году начнут исследование одной из наименее изученных бухт Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Археологи музея-заповедника "Херсонес Таврический" в 2019 году планируют начать исследования бухты Омега, которая является одной из наименее изученных в Севастополе, сообщил ТАСС заведующий отделом подводной археологии Андрей Букатов.

"В 2019 году в плане несколько участков, в том числе бухта Омега, на берегах которой располагались сельскохозяйственные наделы жителей древнего города Херсонеса, в настоящее время частично затопленные морем. Там могут быть интересные находки. Исследования также помогут определить, где и в какой период была линия берега", - сказал Букатов.

Он уточнил, что сейчас на дне севастопольских бухт - участки, которые ранее были полями и усадьбами, сельскими поселениями и ремесленными мастерскими античного Херсонеса.

Заведующий отделом напомнил, что исследования в бухте проводились в 1960-х и начале 2000-х годов. "Но сейчас работы ведутся не как раньше, все по-другому. Технологии развиваются, требования растут, появляются новые методы и технические средства, меняются требования к написанию отчетов, к фиксации, к реставрации - ко всему. Кроме того, изучать бухту Омега необходимо, так как сейчас там ведется активная застройка, и нужно понимать, какие именно участки требуют особой охраны", - отметил ученый.

По его словам, археологи также планируют провести работы в бухтах Казачья и Карантинная. Главной целью исследований в последней остаются поиски порта Херсонеса. "Мы точно знаем, что он был в этой бухте, но точно локализовать его пока не удается. Город существовал 2 тыс. лет и переживал периоды расцвета и упадка, менялись очертания берегов, природные условия - так что вопрос пока остается открытым", - пояснил Букатов.

Место, где расположен современный Севастополь, было заселено людьми 2,5 тыс. лет назад. Большая часть археологических находок, в том числе поднятых с морского дна, связана с историей Херсонеса, основанного в 424-421 гг. до н. э. как древнегреческая колония и просуществовавшего до конца ХIV века н. э. Заповедник "Херсонес Таврический" создан на месте одного из районов древнего города, на его территории находятся руины нескольких зданий, в том числе театра.

Сегодня заповедник - это крупное научно- исследовательское и музейное учреждение, в состав которого входит городище, крепости Чембало в Балаклаве и Каламита в Инкермане, а также Хора - земельные наделы граждан Херсонеса, расположенные на Гераклейском полуострове. Его коллекция составляет более 218 тыс. артефактов, архив насчитывает около 100 тыс. документов, а научная библиотека содержит десятки тысяч книг.