В Стокгольме объявили имя лауреата Премии воды за 2019 год

СТОКГОЛЬМ, 20 марта. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Стокгольмская премия воды за 2019 год присуждена доктору Джеки Кинг (ЮАР). Жюри отметило ее "изменяющий правила игры вклад в глобальное управление реками", сообщил во вторник Стокгольмский международный институт воды (SIWI).

Джеки Кинг "подняла на новый уровень научное понимание водных потоков, дав в руки ответственных за принятие решений методики и инструменты для доступа ко всей шкале расходов и выгод при управлении или развитии речных систем", - поясняется в пресс-релизе института.

Будучи научным сотрудником Университета Кейптауна доктор Кинг возглавила разработку этих методов, финансировавшуюся Комиссией водных исследований ЮАР. Позднее она и ее коллеги - Кейт Браун и Элисон Джуберт создали модели для демонстрации экологических и социальных последствий перекрытия и осушения рек. Это позволяет сделать объективную оценку расходов на освоение водных ресурсов, выгоды от которого могут быть связаны гидроэнергетикой и возделыванием сельхозкультур на орошаемых полях.

Доктор Кинг в течение почти 40 лет работала в университете Кейптауна. Она является водным экологом с 38-летним опытом исследований на реках Южной Африки. С 1997 года эксперт сотрудничает с несколькими научными группами, работающими над управлением речными бассейнами по всему миру. Ее методы оценки потребностей в воде для поддержания речных экосистем были включены в Национальный закон о воде 1998 года.

"Доктор Кинг помогла принимающим решения людям понять, что здоровые речные экосистемы - это не роскошь, а основа для устойчивого развития", - так прокомментировал решение жюри исполнительный директор Стокгольмского международного института воды Торгни Холмгрен.

Ежегодная премия правительства Швеции в размере $150 тыс., хрустальная скульптура и диплом вручаются с 1991 года за практический - коллективный или индивидуальный - вклад в области сохранения водных ресурсов. Награждение состоится в Стокгольме во время Международной недели воды 28 августа этого года.