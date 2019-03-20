Ученые выяснили, что причиной смерти обнаруженной в Китае древней птицы могло стать яйцо

ТАСС, 20 марта. Ученые Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии (Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology, Китай) обнаружили останки древней птицы мелового периода в районе провинции Ганьсу, расположенной на северо-западе Китая. Особь вынашивала яйцо, которое могло стать причиной ее смерти, полагают авторы научной статьи, опубликованной в журнале Nature Communications в среду.

Птица, которую ученые назвали Avimaia schweitzerae, вынашивала яйцо, остатки которого, включая фрагменты скорлупы и мембраны, были изучены при помощи сканирующей электронной микроскопии. Ученые обратили внимание на то, что скорлупа имела несколько слоев, что не характерно для здоровых яйц и может возникать в результате стресса, полученного птицей-матерью. Полученные данные также указывали на то, что период вынашивания плода был слишком долгим, говорится в научной статье.

С учетом аномальных пропорций яйца и нестандартной толщины оболочки, ученые предположили, что яйцо могло стать причиной смерти птицы. В природе встречаются ситуации, когда яйцо застревает в теле маленькой птицы в результате пережитого ей стресса и в конечном итоге приводит к смерти.

Авторы исследования также обратили внимание на то, что у особи Avimaia schweitzerae была обнаружена особая костномозговая кость, которая служит резервуаром для развивающейся яичной скорлупы. Подобные признаки исследователи находили и у самок других древних обитателей планеты, включая нептичьих динозавров и птерозавров.

Согласно данным, представленным в научной статье в Nature Communications, особь относится к Энантиорнитам - птицам, жившим на Земле во время мелового периода. Возраст археологической находки - не менее 110 млн лет.