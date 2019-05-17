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Путин встретится в Сочи с молодыми учеными страны

Президент встречу с получателями мегагрантов на проведение научных исследований

СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу встретится в Сочи с получателями мегагрантов на научные исследования. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня Путин проведет встречу с получателями мегагрантов на проведение научных исследований, с молодыми учеными", - проинформировал он. Песков напомнил, что молодые ученые три года назад выдвинули идею о выделении таких грантов, чтобы представители науки были заинтересованы в проведении своих исследований в России. "Эта практика показала свою эффективность, и с президентом сегодня встретятся выдающиеся молодые ученые", - сказал представитель Кремля.

Также в этот день глава государства проведет заключительное в нынешней серии совещание о развитии Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса. По словам Пескова, на нем будет обсуждаться разработка перспективных образцов вооружений для Воздушно-космических сил. Кроме того, участники обсуждения подведут итоги прошедших на этой неделе совещаний.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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