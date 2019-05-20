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Арктика сегодня

Судно "Академик Трешников" вернулось из экспедиции "Трансарктика" в Мурманск

Экспедиция "Трансарктика-2019", состоящая из четырех этапов, завершится осенью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Научно-экспедиционное судно "Академик Трешников" вернулось в Мурманск из полярной экспедиции "Трансарктика-2019", завершив первый этап исследований, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Государственного научного центра "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт" (ААНИИ).

Экспедиция "Трансарктика-2019", состоящая из четырех этапов, стартовала 20 марта в Мурманске и завершится осенью 2019 года, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить на эти цели почти 870 млн рублей.

"Сегодня утром в Мурманском морском рыбном порту пришвартовался "Академик Трешников", завершив первый этап морской экспедиции "Трансарктика-2019", - рассказал собеседник агентства.

Судно "Академик Трешников" отправилось в экспедицию из Мурманского морского рыбного порта 20 марта в район севернее архипелага Земля Франца-Иосифа, откуда начало свой дрейф. Как уточнил ТАСС представитель ААНИИ, в ближайшее время участники первого этапа экспедиции подведут предварительные итоги научно-исследовательской работы. В ходе дрейфа специалисты провели гидрометеорологические наблюдения в регионе, изучили состояние воды и льда, изменение морских течений с крупномасштабной океанографической съемкой при помощи вертолетов, а также зафиксировали изменения флоры и фауны Баренцева моря. На борту судна находилось 50 человек экипажа и 54 сотрудника из 15 научно-исследовательских институтов.

Об экспедиции

Экспедиция "Трансарктика-2019" - масштабный проект Росгидромета, продолжающий исследовательские традиции морских, воздушных экспедиций и дрейфующих станций "Северный полюс" в высокоширотной Арктике. Первый этап экспедиции проводился на судне "Академик Трешников" из Мурманска.

Помимо судна "Академик Трешников", в "Трансарктика-2019" будут задействованы научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" и научно-исследовательские судна "Профессор Мультановский" и "Профессор Молчанов".

В проекте "Год полярного прогнозирования" участвуют многие арктические станции и большинство антарктических станций из разных стран мира. Благодаря информации, получаемой в ходе наблюдений, в онлайн-режиме на основе математических моделей будут даваться прогнозы погоды. Если эксперимент покажет существенное улучшение качества погодного прогнозирования, то Всемирной метеорологической организацией будет рекомендовано нарастить количество метеозондирований на постоянной основе.

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