Началась подготовка к строительству каркаса Гигантского Магелланова телескопа

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Организация по сооружению Гигантского Магелланова телескопа (ГМТ) в чилийских Андах завершила нулевой цикл - рытье котлована под фундамент обсерватории и приступила к подбору подрядчика для сооружения стальной конструкции, на которой будут размещены зеркала и другое оборудование для наблюдений. Как отметил в интервью интернет-порталу Space.com президент организации Роберт Шелтон, "речь идет о ключевом элементе обсерватории".

Строительство каркаса, по его словам, - "это самая большая статья расходов - $120-140 млн". На этой конструкции будут размещены семь основных зеркал каждое диаметром 8,4 м и весом 20 т и семь дополнительных зеркал. Ожидается, что разрешающая способность нового телескопа будет в 10 раз превышать параметры орбитального телескопа Hubble Space Telescope. Пять из семи основных зеркал будет отлиты в лаборатории имени Ричарда Кэриса при Университете штата Аризона. Работа над одним из них уже завершена, остальные четыре находятся на различных стадиях готовности.

Как отметил портал Space.com, с помощью ГМТ, расположенного на высоте 2500 м над уровнем моря, можно будет вести наблюдения за атмосферами экзопланет в поисках следов жизни, а также за процессами формирования галактик. "Как только будет создан каркас, оборудованы помещения и будут готовы вспомогательные службы, а также первые астрономические инструменты, нам нет причин ожидать завершения работы над зеркалами номер шесть и номер семь, - отметил Роберт Шелтон. - Мы приступим к обследованию инженерных сооружений. Как и во всяком крупном проекте, возможны сюрпризы, поэтому следует приступить к работе пораньше, выявить проблемы, а затем заняться научными исследованиями". Телескоп будет полностью готов к эксплуатации в 2028 году, добавил он.