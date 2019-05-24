Ученые выяснили, что жара по-разному влияет на когнитивные способности мужчин и женщин

Ученые провели исследование и выяснили, что в жару женщины работают продуктивнее мужчин. Как сообщает научный журнал Plos, к такому выводу пришли участники совместного исследования, проведенного учеными из Берлинского центра социальных наук и американской Школы бизнеса Маршалла при Университете Южной Калифорнии.

В исследовании приняли участие более 500 студентов - 320 мужчин и 223 женщины возрастом около 23 лет. В ходе испытания от них требовалось выполнить несколько заданий: несложные вычислительные задачи; задания на составление слов из перемешанных букв; аналитические задания, в которых интуитивно близкие решения в итоге оказывались неверными.

С каждым новым этапом ученые повышали температуру в помещении, где решались задачи, с 16 до 33 градусов по Цельсию. При повышении температуры до 33 градусов женщины все лучше справлялись с вычислительными и буквенными заданиями, мужчины же отставали, отмечается в исследовании. В случае с аналитическими заданиями мужчины оказались успешнее. Во время решения буквенных задач женщины опережали мужчин по результатам уже при температуре 21 градус по Цельсию.

Пользуясь результатами исследования, работодатели, по мнению авторов исследования, могут повысить производительность труда в смешанных коллективах - состоящих как из женщин, так и из мужчин - при условии, что в помещении будет подобрана оптимальная температура.

Ученые полагают, что причиной является обмен веществ. Так, биохимические процессы в теле мужчины протекают быстрее, поэтому они чувствуют себя комфортнее при более низких температурах. В дальнейших исследованиях специалисты намерены выяснить, есть ли подобная закономерность в других возрастных группах.