Российские ученые разработали новый метод для реабилитации детей после пересадки мышц

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Ученые Центра нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ разработали не имеющий аналогов в мире подход к лечению и реабилитации детей, которым необходима пересадка мышц из-за заболеваний опорно-двигательного аппарата, в его основе - тренировка физических навыков с помощью специальной методики, включающей нейропротезирование, биологическую обратную связь и декодирование активности мышц и мозга. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства науки и высшего образования.

"Ученые Центра нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ разработали новую технологию и новый подход к лечению и послеоперационной реабилитации, предложив заранее "обучать" пересаживаемые мышцы новым движениям, чтобы мозг быстрее учился их использовать. Проект реализуется совместно со специалистами Научно-исследовательского детского ортопедического института им. Г.И. Турнера. [НИДОИ им. Г. И. Турнера]", - говорится в сообщении.

Нарушения в двигательной активности могут быть вызваны как травмой, так и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Один из примеров такой патологии - врожденный множественный артрогрипоз. Это деформация суставов, повреждение мышц и дисфункция некоторых отделов спинного мозга. Отсутствие подвижности в суставах нижних и верхних конечностей может привести к тому, что пациенты не могут самостоятельно передвигаться и заботиться о себе. Процессы реабилитации после операций, в том числе и пересадки мышц, связаны с серьезными перестройками в центральной нервной системе.

Не просто реабилитация

По словам старшего научного сотрудника Центра нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ Евгения Благовещенского, главная проблема при пересадке мышц связана с тем, что человеку необходимо научиться делать движения, которые ранее он никогда не совершал. Для этого необходимо заставить мозг инициировать и контролировать подобные действия. По его словам, для эффективной пересадки мышц и их дальнейшей работы необходимы методы не только реабилитации, но и абилитации - приобретения новых двигательных навыков.

"У разных людей одного и того же возраста подобный процесс, например, выработка навыка сгибания руки, может занимать от двух недель до пяти лет. Временной разброс связан с тем, что мозг очень ленивый, и если он не понимает, для чего это делается, он и не будет делать. Поэтому мы предложили до и после операции "тренировать" мозг, чтобы появилась ассоциация между, например, сгибанием руки и активностью мышцы. В этом нам могут помочь специальные подходы: разработка протезов, которые при активации нужной мышцы, позволяют осуществить необходимое действие, позволяющее мозгу "запомнить" эффект движения", - сказал ТАСС Благовещенский.

Он добавил, что протезы разрабатываются индивидуально под каждого ребенка. "Аналогичную методику пока в мире никто не предлагал, мы здесь будем первыми", - пояснил ученый. Первые испытания технологии планируется провести на пациентах НИДОИ им. Г.И. Турнера уже до конца месяца.