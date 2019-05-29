РАН: создание и запуск одного научно-образовательного спутника обойдется в $80 тыс.

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Стоимость разработки и запуска одного университетского наноспутника составляет около $80 тыс. (примерно 5 млн рублей). Об этом рассказал в среду член-корреспондент РАН Олег Алифанов.

"Где-то $80 тыс. стоит, это разработка и запуск [спутника]", - сказал Алифанов во время заседания Совета РАН по космосу.

В свою очередь президент РАН Александр Сергеев предложил обратиться к фондам, чтобы провести конкурс, который позволит выиграть грант на подобные разработки. Алифанов такую инициативу поддержал и отметил, что при создании университетских наноспутников будет достаточно в 2-3 млн рублей.

В 2018 году представители шести вузов - Сибирского госуниверситета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, Амурского госуниверситета, Омского государственного технического университета, Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова, Ульяновского государственного университета, Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, а также компании "Технологии ГЕОСКАН" и "Астрономикон" подписали соглашение о создании к 2021 году орбитальной группировки научно-образовательных наноспутников (космических аппаратов массой до 10 кг).

На первом этапе предполагается вывести на орбиту четыре-пять спутников. Такая группировка космических аппаратов сможет создать пространственную картину состояния ионосферы. Стоимость создания такого проекта не уточнялась.