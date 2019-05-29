С 2013 года более 300 человек лишились степеней из-за низкого качества диссертаций

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Более 300 человек по решению Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки РФ, начиная с 2013 года, лишились ученых степеней кандидата и доктора наук из-за плагиата, низкого качества диссертаций и низкого уровня экспертизы со стороны оппонентов. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минобрнауки РФ со ссылкой на председателя ВАК, ректора Российского университета дружбы народов Владимира Филиппова.

"К 2013 году накопились задачи, которые были связаны в первую очередь с системными проблемами: низкое качество большого количества диссертаций, особенно в области экономических, педагогических, гуманитарных наук; проблема массового неправомерного заимствования; низкий уровень экспертизы со стороны оппонентов; низкий уровень публикаций по теме диссертаций в изданиях, которые совершенно не известны в широких кругах ученых. В итоге с 2013 года в массовом порядке занимались лишением ученых степеней. С 2013 года по настоящее время ученых степеней кандидата наук и доктора наук лишено более 300 человек; более всего - экономистов (почти 40%). Общество особенно должно озадачить то, что лишены ученых степеней более 50 юристов и 16 медиков", - приводит пресс-служба слова Филиппова.

Он отметил, что в ходе решения проблемы были установлены новые требования к организациям, которые имеют право создавать диссертационные советы, а также сильно сокращена сама сеть диссоветов. "Были установлены новые, достаточно сильные требования к организациям, которые имеют право создавать диссертационные советы: численность докторов наук и кандидатов наук по конкретной специальности, количество подготовленных за пять лет докторов и кандидатов наук, количество аспирантов. По новым критериям провели пересмотр сети диссертационных советов. Если в 2012-2013 годах году было более 3,3 тыс. диссоветов, то к 2017 году их осталось около 2,2 тыс., то есть треть диссоветов была закрыта", - сказал Филиппов.

Кроме того, добавил он, изменились и требования к членам диссоветов. К 2019 году не менее 90% членов диссовета должны иметь публикации в журналах из мировых баз данных, в основном из Web of Science и Scopus, отметил председатель ВАК. По итогам 2017 года этому критерию не соответствовали примерно 350 диссоветов.

При этом, по его словам, ужесточились требования к соискателям ученой степени по публикациям. "В частности, раньше было для докторской диссертации не менее семи публикаций, сейчас стало по гуманитарным наукам не менее 15, а по техническим, физико-математическим, химическим и биологическим наукам - не менее 10. Для кандидатской раньше было не менее одной публикации из перечня ВАК, а сейчас - не менее двух-трех публикаций", - пояснил Филиппов.

В то же время процедура защиты диссертаций практически не изменилась. "Единственное что - укрепили ответственность членов диссовета за активное участие в заседаниях, путем организации видеозаписи. Если оказывается, что во время заседания диссовета его членов оказывается меньше, чем положено (менее двух третей), то министерство по рекомендации ВАК имеет право отменить данную защиту диссертации", - сообщил Филиппов.

Текущие задачи ВАК

В числе текущих задач ВАК Филиппов назвал повышение качества научных изданий, в которых публикуются основные результаты диссертаций. "Нам необходимо поэтапно уходить от "Перечня ВАК" к перечню изданий, включенных и индексируемых в международных базах данных", - сказал он, добавив, что Минобрнауки РФ проводит "целенаправленную работу по повышению качества российских научных изданий".

Кроме того, по словам председателя ВАК, необходимо создать более гибкую систему введения новых научных специальностей с учетом мировых тенденций развития междисциплинарных исследований. "Сейчас возникают трудности при защите аспирантами диссертаций "на стыке наук". Поэтому министром [Михаилом Котюковым] и непосредственным куратором ВАК, первым замминистра Григорием Трубниковым поставлена задача пересмотра действующей номенклатуры научных специальностей. <...> Необходимо будет создать более гибкую систему введения новых научных специальностей с учетом мировых тенденций развития междисциплинарных исследований", - отметил Филиппов.

По его словам, ВАК также необходимо решить вопрос введения в состав российских диссертационных советов ученых с зарубежной научной степенью.

"Пока у нас действует правило, что в составе диссовета должны быть доктора наук. Это приводит, например, к тому, что ни один лауреат Нобелевской премии не может попасть в состав диссовета, потому что у него только PhD [лат. Philosophiae Doctor, ученая степень доктора философии]. Поэтому нам надо продумать более гибкую систему, когда в состав диссовета могут войти те, кто активно ведет научные исследования. Если человек за последние пять лет активно работает в науке, то почему мы его не включаем, а включаем человека, который является доктором наук, но у которого низкая публикационная активность?" - сказал председатель Высшей аттестационной комиссии.

Изменения в составе ВАК

Накануне на сайте правительства РФ было опубликовано распоряжение о новом составе ВАК. Состав ВАК меняется раз в три года, при этом обновлению подлежит не менее 50% членов. Новый состав комиссии в количестве 139 человек и состав ее президиума в количестве 84 человек были утверждены 22 мая 2019 года. Председателем ВАК назначен ректор Российского университета дружбы народов, академик Российской академии образования Владимир Филиппов.

Высшая аттестационная комиссия при Минобрнауки РФ - центральный орган в области присуждения ученых степеней и званий в Российской Федерации и обеспечения единой государственной политики в области государственной аттестации научных и научно-педагогических кадров.

В пределах своей компетенции ВАК контролирует работу советов по защите диссертаций, разрабатывает нормативную базу в области присвоения ученых степеней и званий, выдает дипломы кандидата и доктора наук, аттестаты доцента и профессора, а также осуществляет ряд других функций, например определяет перечень научных журналов и изданий для опубликования основных научных результатов кандидатских и докторских диссертаций. Помимо выполнения указанных функций в научно-образовательной сфере России, ВАК при Минобрнауки РФ формирует диссертационные советы для Таджикистана.