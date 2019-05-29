Победителями конкурса научных проектов президиума РАН стали 25 заявителей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Победителями конкурса крупных проектов по проведению фундаментальных научных исследований по приоритетным направлениям, определяемым президиумом Российской академии наук (РАН), проводимого при поддержке Минобрнауки РФ стали 25 заявителей, еще 15 смогут рассчитывать на финансирование в случае появления дополнительных средств. Говорится в протоколе заседания конкурсной комиссии, опубликованном в среду на сайте министерства.

"Согласно положению о комиссии по конкурсному отбору крупных проектов по проведению фундаментальных научных исследований по приоритетным направлениям, определяемым президиумом РАН и в соответствии с результатами экспертизы решили победителями конкурсного отбора определить заявки по проектам, набравшим по результатам экспертизы максимальное количество баллов [100 баллов]", - говорится в документе.

В соответствии с прилагаемым списком, победителями стали 25 заявок. Максимальное финансирование получит комплексная заявка по направлению "Современные проблемы персонифицированной высокотехнологичной медицины" - 98,1 млн рублей на 2019 год. А также приоритетные научные исследования в интересах Дальневосточного, Сибирского и Уральского отделений РАН - их гранты составят 98, 90 и 85 млн рублей соответственно.

Кроме того, комиссия решила по итогам экспертизы проектов, представленных на конкурс организациями высшего образования и получивших свыше 90 баллов, рекомендовать министерству изыскать дополнительную возможность поддержать их. Таких организаций, согласно документу, 15.

Среди них, в частности, проект Казанского федерального университета "Эволюция нефтематеринских толщ" (98 баллов), Московского физико-технического института "Системный структурно-функциональный анализ молекулярных онко-сигнатур для создания средств диагностики (лаборатория на чипе), персонализированного мониторинга и экстракорпоральных медицинских технологий коррекции онкологических заболеваний человека" (97 баллов), Иркутского госуниверситета "Уникальный биотехнологический потенциал Байкала" (96 баллов).

О конкурсе

Профсоюз работников РАН обратился к президенту академии Александру Сергееву и Минобрнауки РФ с просьбой продлить сроки подачи заявок на конкурс крупных проектов по проведению фундаментальных научных исследований по приоритетным направлениям из-за недостаточного временного интервала для их подготовки - с 17 по 24 апреля. Профсоюз РАН предложил либо отменить конкурс и затем объявить новый, либо продлить сроки подачи заявок.

Затем вице-президент РАН Юрий Балега сообщил ТАСС, что результаты проведенного в апреле конкурса пересматриваться не будут, так как "2019 год мы должны завершить тем конкурсом, который проведен". Однако пообещал, что новый конкурс на поддержку крупных научно-исследовательских проектов, победители которого получат гранты в размере 300 млн рублей сроком на три года, будет объявлен в конце мая - начале июня.