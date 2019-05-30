Минобрнауки отметило низкий уровень подготовки проектов ученых по сельскому хозяйству

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Комплексные научно-технические проекты (КНТП) по сельскому хозяйству, которые ученые присылают на рассмотрение в Минобрнауки РФ, нуждаются в доработке, а также в обосновании актуальности заявленной темы. Об этом сообщил в четверг на заседании Совета Российской академии наук (РАН) по сельскому хозяйству директор департамента конкурсных процедур и госконтрактов Минобрнауки РФ Геннадий Шепелев.

"Сейчас стали поступать первые проекты, и в общем, они слабо оформлены. По тем документам, которые к нам попадают, невозможно оценивать проекты. Может, они и хорошие, но из тех документов, которые представлены, этого понять не возможно. Например, форма проекта занимает четыре страницы, а мы получаем - весь проект уложился на три. Или вместо обоснования актуальности - абстрактные ссылки из стратегии (научно-технологического развития РФ)", - сказал Шепелев.

Он призвал ученых обратить внимание на то, что комплексный научно-технический проект - это не сугубо научный проект. В нем обязательно должен участвовать бизнес, а итогом выполнения должен стать рыночный продукт. "Во многих проектах говорится, что продукты будут, но какие? В каком объеме он будут продаваться? Нужен ли на рынке? Это все умалчивается. Поэтому наличие индустриального партнера, это не формальность, это основа для комплексного проекта", - пояснил представитель министерства.

Также он отметил, что проектам необходимо получить положительное заключение Минсельхоза, как профильного по теме министерства. "Еще один момент, и, как нам казалось, ученым его выполнить не составит труда, но тем не менее. В тех проектах, которые я видел, нет указания на то, какие научные заделы будут использоваться. В рамках КНТП нужен задел, который позволяет сформировать конкурентные преимущества на рынках. И обоснованию этого надо посвятить, на мой взгляд, значительную часть заявки", - сказал Шепелев.

По его словам, Минобрнауки планирует создать методическую команду, которая по тем проектам, которые проходят первоначальный отбор, будет помогать ученым дорабатывать и устранять такие недостатки.