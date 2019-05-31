Минобрнауки: вопросы к новому составу ВАК требуют профессионального обсуждения

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Минобрнауки РФ считает процессы формирования Высшей аттестационной комиссии (ВАК) легитимными и призывает к профессиональному обсуждению возникших вопросов, сообщила в пятницу пресс-служба министерства.

Как сообщила ранее газета "Коммерсантъ", "Клуб 1 июля", в состав которого входят академики и другие ученые, выступил с критикой нового состава ВАК, в частности, исключения из него участников сообщества "Диссернет".

"Министерство с уважением относится к позиции "Клуба 1 июля" относительно нового состава ВАК и ее президиума, однако считает необходимым подчеркнуть, что все процессы формирования ВАК являются легитимными и открытыми, а расхождение мнений в вопросах трактовки нормативных документов должно стать основой для профессионального обсуждения, а не медийных атак на всю систему научной аттестации", - говорится в сообщении.

Новый состав ВАК сформирован на основании предложений государственных академий наук, ведущих образовательных и научных организаций. Количество ученых, имеющих академические звания академика и члена-корреспондента Российской академии наук (РАН), повысилось на 47% - в новый состав вошли 40 академиков РАН и 31 член-корреспондент РАН (в предыдущий состав ВАК были включены 26 академиков РАН и 12 член-корреспондентов РАН).

Все кандидаты, предложенные президентом РАН, академиком Александром Сергеевым и вице-президентом РАН, академиком Валерием Козловым вошли в новый состав ВАК. Из кандидатур, предложенных вице-президентом РАН, академиком Алексеем Хохловым, в состав ВАК вошло 18 человек (13% состава ВАК). Из семи кандидатов, предложенных вице-президентом РАН, академиком Ириной Донник в состав ВАК вошло трое.

"Минобрнауки России и Высшая аттестационная комиссия открыты для прямого диалога со всеми заинтересованными участниками процесса в стремлении наладить работу научной системы во всех ее компонентах", - отметили в пресс-службе.