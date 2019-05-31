Ученые проведут геномные исследования коренных этносов России

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico, входящий в портфель Биофонда Российской венчурной компании (РВК), выиграл тендер на проведение исследовательских работ по теме "Геномика популяций коренных этносов России" для НИИ медицинской генетики Томского научно-исследовательского медицинского центра (НИМЦ), исследования будут проводиться без вывоза данных за рубеж. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе РВК.

Научно-исследовательская работа предполагает изучение генофонда популяций различных народов России с применением самых современных технологий массового параллельного секвенирования ДНК. Работа выполняется в рамках научно-технической программы Союзного государства России и Белоруссии "ДНК-идентификация". По словам директора томского НИМЦ Вадима Степанова, основной задачей НИИ медицинской генетики томского НИМЦ является разработка технологии ДНК-идентификации и определения популяционной принадлежности индивида.

"Исполнитель контракта, Центр Genetico, является единственной в РФ компанией, имеющей современное оборудование, опыт работы и квалифицированных специалистов. Получение итоговых данных генотипирования в виде цифровых массивов планируется выполнить до конца 2021 года", - отметил Степанов.

"Мы рады, что участвуем в проведении исследования мирового уровня. Очень важно, что Союзное государство выбрало одной из тем сотрудничества научные исследования и уделяет большое внимание вопросам генетики. Хочу отметить, что Центр Genetico предоставил возможность исследователям из России и Белоруссии проводить полноценное, качественное и доступное по стоимости исследование генома в России, не вывозя образцы и персональные геномные данные за рубеж. В настоящее время в Европе, США и РФ появляется понимание того, что геномные данные имеют характеристики персональных данных и их оборот должен внимательно регулироваться с учетом интересов граждан", - приводит пресс-служба слова директора Центра Genetico Артура Исаева.

"ЦГРМ Genetico является лидером в области медицинской генетики в России. Компания обладает сильной научно-исследовательской командой и работает над расширением продуктового портфеля за счет комплексных продуктов, включая репродуктивную генетику и онкогенетику. "Уверены, что компетенции Центра будут в дальнейшем востребованы в реализации масштабных исследовательских проектов в интересах как государственных, так и коммерческих заказчиков", - сказал директор дочерних фондов РВК Михаил Федотов.

Genetico и РВК

Центр Genetico получил инвестиции Биофонда РВК в 2013 году. Лаборатория Центра зарегистрирована в информационно-аналитической системе Российского научного фонда (РНФ) как объект инфраструктуры мирового уровня. Также Центр получил аккредитацию Фонда "Сколково" как Центр коллективного пользования (ЦКП). Genetico предоставляет резидентам биомедицинского кластера услуги по секвенированию генома (NGS), анализу единичных клеток и их специфической активности, хромосомному микроматричному анализу, а также проводит генетические исследования по поиску мутаций и биоинформатические исследования.

Лаборатории Genetico оснащены высокопроизводительными секвенаторами, оборудованием последнего поколения и позволяют осуществлять передовые генетические исследования, необходимые для медицины, геномики и протеомики.

АО "РВК" - государственный фонд фондов, институт развития Российской Федерации, один из ключевых инструментов государства в деле построения национальной инновационной системы.

Уставный капитал АО "РВК" составляет более 30 млрд рублей. 100% капитала РВК принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество). Общее количество фондов, сформированных АО "РВК", достигло 27, их суммарный размер - 51,3 млрд рублей. Доля АО "РВК" - 26,8 млрд рублей. Число проинвестированных фондами РВК инновационных компаний достигло 202. Совокупный объем проинвестированных средств - 17,8 млрд рублей.