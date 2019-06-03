Российские ученые приступили к монтажу нового детектора Большого адронного коллайдера

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Специалисты Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" начали монтировать элементы нового трекового детектора Большого адронного коллайдера (БАК), который находится в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН, Женева, Швейцария). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба НИЦ "Курчатовский институт".

Детектор LHCb (Large Hadron Collider beauty) - один из четырех основных детекторов Большого адронного коллайдера. На нем, в частности, проводились исследования асимметрии материи и антиматерии во взаимодействиях b-кварков (так называемых прелестных кварков). Сотрудники Ядерно-физического комплекса (КЯФК) НИЦ "Курчатовский институт" участвуют в коллаборации LHCb с 2013 года.

"В рамках модернизации БАК сотрудники Курчатовского института начали монтировать элементы новой трековой системы эксперимента LHCb, части которой изготавливались в НИЦ "Курчатовский институт". В ходе этого проекта, получившего название SciFi, трекер, построенный на газовых дрейфовых трубках, заменяется на новый, собранный из сцинтилляционных оптических волокон. <…> Общая площадь детектора превышается 400 кв. м <…> Создание трекового детектора такого масштаба осуществляется впервые в мире", - говорится в сообщении.

Научные эксперименты на Большом адронном коллайдере были временно приостановлены в декабре 2018 года, после чего ученые и инженеры начали модернизацию ускорителя. В рамках этой работы также ведется усовершенствование детектирующих элементов спектрометров. Оптико-волоконные модули разрабатывались Курчатовским институтом по уникальной технологии в течение двух лет. Большая их часть уже протестирована и доставлена в ЦЕРН.

"Новая технология обладает рядом существенных преимуществ: надёжностью, высоким быстродействием и точностью определения траектории частицы. Малые масса и энергопотребление, способность эффективно работать в сильном магнитном поле, отсутствие тепловыделения в рабочей области детектора делают данную технологию исключительно привлекательной для использования в экспериментах космического базирования, а также в задачах медицинской диагностики. <…> В настоящий момент в ЦЕРН осуществляется объединение модулей и считывающей электроники в единую структуру нового трекового детектора. Следующий сеанс работы БАК начнётся в 2021 году", - говорится в сообщении НИЦ "Курчатовский институт".