Венчурный фонд с участием "Росатома" инвестирует в четыре высокотехнологичных проекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Венчурный фонд с участием госкорпорации "Росатом" осуществил за первый год работы четыре инвестиционные сделки и до конца года планирует инвестировать в еще четыре высокотехнологичных российских и международных проекта. Об этом сообщил ТАСС глава управляющей компании фонда, генеральный директор "Орбита Капитал Партнерз" Евгений Кузнецов.

"На перспективу у нас есть набор стартапов, которые мы рассматриваем с точки зрения инвестиций. Мы на этот год плотно проработали - проговорили с компаниями, выработали определенное понимание, возможность инвестирования, проработали первичное оформление документов - почти со 100 компаниями. Из этих 100 уже четыре проинвестировано и в процессе рассмотрения сделок находятся еще шесть компаний. То есть мы рассчитываем, что до конца года проинвестируем не меньше четырех компаний, причем не только российских", - сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Подробности проектов

По словам Кузнецова, мандат созданного год назад фонда подразумевает, что он может инвестировать в международные компании, но при условии, что возникает технологический трансфер и Россия становится участником разработки или производства глобального продукта.

"Об одной инвестиции мы недавно объявили - компания Botkin.AI, разработчик искусственного интеллекта для диагностики онкологических и иных заболеваний легких. Стартап успешно прошел пилот в четырех регионах и уже нашел пропущенных в процессе диагностики ранее пациентов. На ПМЭФ они представляют свои разработки. Другой проект - специализированные компоненты для лидаров, системы для компьютерного "зрения", которая сейчас будет сверхактуальной для всех потенциально роботизируемых автомобилей. В этом смысле мы будем участвовать в глобальном развитии рынка автопилота", - рассказал Кузнецов.

Следующий стартап, по его словам, связан с обработкой видеоизображений, его сделала компания, софт которой установлен на 40% смартфонов в мире. Их разработка сделает видео еще более доступным, рассказал Кузнецов. Российские компетенции в этих областях признаны в мире, поэтому фонд провел ряд переговоров, в том числе в США, отметил собеседник агентства. "В мире ждут эту разработку, если она будет реализована в тех спецификациях, в которых мы ожидаем", - сообщил он.

Кроме того, фонд инвестировал в компанию, которая создает "умные" городские фермы. "Мы проинвестировали в компанию "Местные корни", которая занимается созданием городских ферм, где выращивают зеленую продукцию. Ее продукция уже поставляется в московские торговые сети и пользуется отличным спросом. Тут речь идет о глобальном тренде - экспоненциальном росте производства пищевой продукции в городах. Это актуально и для "Росатома", потому что у него почти 2 млн человек живут в разных городах, многие из которых находятся отдаленных местах и неблагоприятных климатических условиях", - рассказал глава управляющей компании фонда.

По его словам, прорыв в создании городских ферм стал возможен именно благодаря таким ключевым технологиям новой промышленной революции, как искусственный интеллект и энергосберегающие технологии в освещении.

Деятельность фонда

О создании венчурного фонда, направленного на развитие новых и перспективных направлений, госкорпорация "Росатом" объявила 4 июня 2018 года. Деятельность фонда фокусируется на развитии новых направлений бизнеса, связанных с перспективными отраслями российской и мировой экономики. Ключевыми направлениями инвестиций станут искусственный интеллект и иные цифровые решения в промышленности и сервисных приложениях, возобновляемая и "умная" энергетика", 3D-печать и новые материалы, системы развития умных и энергоэффективных городов.

О форуме

ПМЭФ-2019 проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.