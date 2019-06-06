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В кабмине РФ указали на отсутствие научных сотрудников в Ненецком Автономном округе

Кроме того, в округе отсутствуют педагогические работники

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. В правительстве России отметили отсутствие вузовских преподавателей, а также научных сотрудников в Ненецком автономном округе. Об этом говорится в ежегодном докладе кабмина о реализации государственной политики в сфере образования за 2018 год, который опубликован на сайте правительства.

"В Ненецком автономном округе отсутствуют педагогические работники, реализующие программы высшего образования", - отмечается в докладе.

В регионе также отсутствуют научные сотрудники, указали в правительстве.

Теги
РоссияНенецкий автономный округ
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