В кабмине РФ указали на отсутствие научных сотрудников в Ненецком Автономном округе

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. В правительстве России отметили отсутствие вузовских преподавателей, а также научных сотрудников в Ненецком автономном округе. Об этом говорится в ежегодном докладе кабмина о реализации государственной политики в сфере образования за 2018 год, который опубликован на сайте правительства.

"В Ненецком автономном округе отсутствуют педагогические работники, реализующие программы высшего образования", - отмечается в докладе.

В регионе также отсутствуют научные сотрудники, указали в правительстве.