Глава РАН: Россия отстает в фундаментальной науке из-за отсутствия новейших приборов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Российские ученые сильно отстают в фундаментальных исследованиях от представителей других ведущих стран из-за дефицита новейшей приборной базы, заявил в пятницу президент Российской академии наук Александр Сергеев на Петербургском международном экономическом форуме.

"Чего нам больше всего не хватает? Здесь, конечно, основная проблема в инструментарии. Мы сильно отстаем от таких стран, где получаются результаты на грани возможного, именно потому, что эти результаты обеспечиваются новым совершенным инструментарием, который может мерить то, что мы не можем померить <…> У нас должны быть соответствующие приборы, чтобы экспериментировать", - сказал Сергеев.

По его словам, сегодня на финансирование фундаментальной науки в России направляется примерно 0,15% от ВВП, в то время как в большинстве стран, с которыми Россия соперничает, - примерно 0,4% ВВП.

"В фундаментальную науку надо вкладываться. Особенно сейчас, когда мы говорим об изменении профессий, о том, что нас ждет в будущем. Вложение в фундаментальную науку, в фундаментальное образование - это действительно очень важно", - добавил Сергеев.

О форуме

ПМЭФ проходит 6-8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.