В пермском научно-образовательном центре будут развивать рациональное природопользование

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Пермского края и компании "Уралхим" и "Уралкалий" подписали соглашение на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о создании в регионе научно-образовательного центра (НОЦ) "Рациональное природопользование", стороны намерены развивать промышленное освоение новых продуктов и технологий. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы администрации губернатора Пермского края.

"Соглашение предусматривает формирование НОЦ мирового уровня на базе интеграции университетов, научных организаций и предприятий реального сектора экономики. В рамках создания будущего НОЦ "Рациональное природопользование" стороны намерены развивать сотрудничество сразу в нескольких направлениях, речь идет о промышленном освоении и выводе на российский и мировой рынки новых видов продуктов и технологий, модернизации существующих и создание новых производств в отраслях пермского НОЦ", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, соглашение подразумевает также подготовку высококвалифицированных специалистов, разработку и внедрение основных образовательных программ высшего и дополнительного образования, дисциплин, необходимых для выполнения ключевых комплексных научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов.

Пермский НОЦ будет включать более 50 кафедр, 50 лабораторий, 14 отраслевых научно-исследовательских института, а также 16 крупных компаний и 37 представителей малого и среднего бизнеса. На площадке центра будут разрабатываться проекты по реновации территорий края, восстановлению экологии и природных ландшафтов. Еще одной задачей НОЦ, как ожидается, станет подготовка научных кадров и специалистов в сфере недропользования. На создание НОЦ в рамках нацпроекта "Наука" из федерального бюджета выделят 100 млн рублей. Как рассказал ТАСС губернатор Пермского края Максим Решетников на ПМЭФ, программы создаваемого в Перми центра планируют разработать летом 2019 года.

Ранее правительство РФ утвердило постановление, согласно которому в 2019 году без проведения конкурсного отбора создаются НОЦ в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменских областях.

О нацпроекте и форуме

Согласно нацпроекту "Наука", в течение ближайших шести лет в России будет создано 15 научно-образовательных центров мирового уровня, призванных обеспечить научно-технологический прорыв страны. В 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.