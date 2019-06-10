Медведев: сотрудничество стран в сфере науки не должно страдать от "политических дрязг"

ЖЕНЕВА, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что международное сотрудничество в сфере науки не должно быть подвержено политической конъюнктуре. Об этом он сказал на встрече с учеными из РФ, работающими в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

"Проекты такого плана, как ЦЕРН, абсолютно точно доказывают, что есть такие высшие ценности, которые не должны приноситься в жертву всякого рода политическим дрязгам или различным политическим позициям", - подчеркнул глава кабмина.