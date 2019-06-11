Канадские ученые посоветовали дошкольникам больше двигаться

ТАСС, 11 июня. Исследователи Университета МакМастера обнаружили, что физическая активность в дошкольном возрасте может снизить риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний в зрелом возрасте. Результаты научной работы опубликованы в журнале Pediatrics, сообщил во вторник научный портал EurekAlert.

В исследовании участвовали более 400 детей в возрасте от трех до пяти лет. В течение трех лет ученые проводили эксперименты с беговой дорожкой и с помощью ультразвукового исследования измеряли ключевые показатели сердечно-сосудистой системы детей.

Исследователи определили, потеря тонуса артерий у маленьких детей происходит медленнее. "У этих детей также отмечалась сравнительно большая выносливость на беговой дорожке, что говорит о лучшем состоянии сердечно-сосудистой системы, после тренировки пульс испытуемых приходил в норму быстрее. Результаты исследования показали, что общая физическая активность благоприятно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы, более интенсивная физическая активность оказалась более полезной", - говорится в сообщении.

Канадские ученые полагают, что интенсивность физической активности имеет значение для здоровья сердца и сосудов ребенка. При этом нагрузка не должна быть единовременной, дети могут быть активными в течение дня, принимая участие в играх. Результаты экспериментов с мальчиками и девочками были схожи, однако у девочек ученые заменили дополнительный эффект - физическая активность положительно влияла на стабильность артериального давления.

"Многие из нас склонны думать, что сердечно-сосудистые заболевания поражают людей в старшем возрасте, но артерии начинают терять тонус, когда мы еще очень молоды. Важно начинать применять все возможные профилактические меры на ранней стадии. Мы должны обеспечить детей множеством возможностей для поддержания физической активности, чтобы сохранить их сердца и кровеносные сосуды как можно более здоровыми", - объясняет ведущий автор исследования Николь Прудфут, аспирант кафедры кинезиологии в Университете МакМастера.

Научная работа поддержана грантом Канадского института исследований в области здравоохранения.