Ученые опровергли взаимосвязь между компьютерными играми и лишним весом у подростков

ТАСС, 11 июня. Многочасовое сидение за компьютером не оказывает, как считалось ранее, прямого влияния на появление лишнего веса у детей и подростков. К такому выводу пришла группа ученых из Вюрцбургского университета имени Юлиуса и Максимилиана (Германия) и Линцского университета (Австрия). Результаты их исследования опубликованы на сайте германского образовательного учреждения.

"В СМИ избыточный вес связывается с долгим сидением перед телевизором или монитором, - отметил профессор Вюрцбургского университета Маркус Аппель. - Исследование развеяло представление о том, что многочасовое сидение у экрана за компьютерными играми сказывается на весе подростков. Мы обнаружили такую взаимосвязь у взрослых, но она незначительна".

Ученые провели анализ 20 работ, описывающих игровую деятельность около 38 тыс. людей. В исследовании учитывались только неактивные видеоигры, то есть те, в которые можно играть сидя в кресле и нажимать на нужные кнопки. Такие игры, как Pokemon Go намеренно не были включены в исследование. Дело в том, что данная категория игр находится на стыке виртуального и реального миров и предполагает физическую активность со стороны пользователя.

По словам ученых, было обнаружено непрямое влияние видеоигр на вес подростка: игроманы мало занимаются спортом, а сидячий образ жизни способствует набору веса. Ко всему прочему, дети поправляются из-за того, что едят нездоровую пищу перед монитором и часто недосыпают.