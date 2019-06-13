СМИ: китайские ученые разработали новый инструмент редактирования генов

ШАНХАЙ, 13 июня. /ТАСС/. Ученые в Шанхае разработали новый, более точный и безопасный инструмент редактирования генов. Об этом пишет в четверг газета Shanghai Daily . Он позволяет снизить риск возникновения побочных эффектов и различных мутаций.

В настоящее время для редактирования генов ученые применяют так называемые "генетические ножницы". Однако при использовании этого инструмента существует риск повредить рибонуклеиновую кислоту (РНК), что увеличивает опасность возникновения рака. Команда ученых под руководством доктора Ян Хуэя из Шанхайского института биологических наук при Китайской академии наук предложила новый метод.

Данный инструмент получил название ABE (F148A). Методика позволяет осуществить редактирование генов с большей точностью и значительно уменьшает риск повреждения РНК. "Теоретически инструменты для редактирования генов могут помочь пациентам восстановить здоровье, однако, поскольку безопасность инструментов не может быть гарантирована, то лишь несколько "генетических ножниц" проходят клинические испытания", - приводит издание слова Ян Хуэя.

Разработавшие данный инструмент шанхайские ученые утверждают, что его можно использовать для лечения тяжелых редких заболеваний, таких как талассемия, дегенерация желтого пятна и наследственная глухота.

Занимающиеся исследованиями в области редактирования генов ученые в 2012 году обнаружили в геномах прокариотических организмов (бактерии и археи) короткие палиндромные повторы CRISPR, которые совместно с белками Cas являются ключевой частью иммунной системы. Это открытие привело к разработке метода редактирования генов CRISPR-Cas9. После этого учеными были разработаны различные базовые редакторы генной инженерии BEs. Однако, как пишет газета, все они не являются полностью безопасными и могут привести к серьезным мутациям.