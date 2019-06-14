Завершился второй этап экспедиции "Трансарктика" на судне "Михаил Сомов"

АРХАНГЕЛЬСК, 14 июня. /ТАСС/. Второй этап экспедиции "Трансарктика-2019", проходивший с 15 мая на научно-экспедиционном судне "Михаил Сомов", завершился в пятницу, ледокол вернулся в Архангельск. Как рассказала ТАСС начальник экспедиции Ольга Балакина, благоприятная погода и ледовые условия позволили достичь Земли Франца-Иосифа и острова Виктория. "Задачи, поставленные перед экспедиционной группой, выполнены в полном объеме. По ряду исследований наблюдений произведено больше запланированного. Нам повезло и с погодой, и с ледовой обстановкой. Маршрут судна проходил по акваториям Белого и Баренцева морей, вдоль западного побережья архипелага Новая Земля, юго-западной и северной частями архипелага Земля Франца-Иосифа. Также мы посетили остров Виктория", - сказала Балакина. Теплая вода и тонкий лед Как отметила собеседница агентства, в этом году в Баренцевом море наблюдалась теплая зима, что сказалось на прочности и толщине льда. "Лед был достаточно разреженный, плотность небольшая, однолетний белый лед в этом году тонкий. Встречался, конечно, и средней толщины лед, но для "Сомова" он проходимый", - пояснила она.

Кромку льда экспедиция встретила у мыса Желания Новой Земли, прошла вдоль нее и обогнула Землю Франца-Иосифа с запада, зайдя в центр архипелага с северной стороны, что в начале лета обычно невозможно. "В это время года это крайне редко бывает. У нас получилось", - по словам Балакиной, судно "вбурилось" в лед в Британском проливе, где ученые провели большой комплекс исследований и совершили несколько вертолетных вылетов вдоль кромки льда, а также на острова Хейса и Гукера. В ходе проведения океанологических разрезов (разрез - линия с точками с закрепленными координатами, в которых берутся пробы воды - прим. ТАСС) зафиксирована основная особенность гидрологического режима Баренцева моря - поступление теплых атлантических вод с запада в виде Нордкапского течения, 88% тепла которого расходуется в Баренцевом море. "Наши океанологи уже все данные по температуре и солености обработали, зафиксировано поступление теплых атлантических масс. Баренцево море за счет них получает свои запасы тепла. В этом году выявлена положительная аномалия температуры воды от 1 до 2 градусов, вода теплее средних многолетних данных. Одна из причин теплая зима, ну и потепление климата", - пояснила руководитель экспедиции. Встречи с животными В ходе экспедиции велись круглосуточные наблюдения за животным миром. "Мы увидели 32 вида морских птиц и 12 видов млекопитающих, - рассказала Балакина. - Выявлены участки Баренцева моря, на которых формируются скопления птиц в период весенней миграции, показана их связь с теплыми течениями. Собраны сведения о распространении семи видов, занесенных в Красную книгу России. Это белый медведь, морж, беломордый дельфин, морская свинья, гренландский кит, нарвал, белая чайка". Как рассказал ТАСС режиссер Леонид Круглов, который на судне "Михаил Сомов" начал съемки большого документального фильма об Арктике "Новая Земля", экспедиция очень долго почти не встречала животных. "Сначала было легкое разочарование, потому что практически никого не видели - один плавник мелькнет на горизонте и все, - сказал режиссер. - Но когда стали приближаться к Земле Франца-Иосифа, началось какое-то столпотворение". Колонию белой чайки исследователи зафиксировали на острове Виктория, а у острова Земля Александры встретили необыкновенно большое стадо гренландских китов. "Зашли за Землю Александры и сначала с борта судна увидели довольно много гренландских китов, - описал ТАСС встречу с ними ведущий инженер, заместитель руководителя программы "Белуха - белый кит" Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Дмитрий Глазов. - Затем мы смогли облететь акваторию между островом и ледовыми полями и насчитали более 80 животных. Нас это приятно поразило".

До этого в районе Земли Франца-Иосифа наблюдали группы гренландских китов максимум в 20-30 особей. "В проливе Фрама или у Гренландии такие количества можно ожидать, но не здесь, - добавил Глазов. - Предполагаем, что, те условия, которые сейчас создались в связи с климатическими факторами, позволили им здесь сконцентрироваться". Такое скопление китов говорит о наличии достаточного количества корма для них. "Гренландские киты хорошо приспособлены к обитанию во льдах, как и нарвалы, они способны пробивать лед головой, чтобы подышать, - добавил ученый. - При этом у них должна быть кормовая база, наши коллеги океанологи и гидробиологи брали пробы планктона, когда они их обработают, у нас будет результат по потенциальной кормовой базе этих китов". Пугливые, но любопытные нарвалы Одной из главных целей экспедиции было изучение нарвалов, причем перед началом рейса его участники предполагали, что морских единорогов будет встретить нелегко. Группу нарвалов удалось увидеть 1 июня между островами Джексона и Карла-Александра. "Следующие несколько дней мы облетели их на вертолете, смогли запустить квадрокоптеры, - рассказал Глазов. - Попытались судном тоже к ним пройти, но, по всей видимости, эти звери судна пугаются, потому что мы с судна не смогли увидеть их, один раз только хвосты".

Съемки с вертолетов и дронов позволили оценить количество нарвалов в стаде - предположительно их около 40. "Нужно будет пристально посмотреть на все фотографии и оценить по внешним данным каждое животное, - добавил Глазов. - Нарвалы хороши тем, в отличие от тех же белух, они хорошо идентифицируются индивидуально, по рисунку пятен". Как сказал ТАСС Леонид Круглов, съемочные группы постарались подойти как можно ближе к нарвалам по льду. "Мы смогли по льду подобраться очень близко к кромке припая, и, несмотря на штормовой ветер, мы запустили несколько раз квадрокоптер, и удалось снять совершенно невероятные кадры, - поделился режиссер. - С одной стороны край ледового припая, и ты чувствуешь себя очень неуверенно, потому что в некоторых местах проваливаешься в талый снег, который поверх льда, и непонятно, выдержит ли тебя лед". Нарвалы собрались в небольшом заливе рядом с отвесной каменной стеной, уходящей в море. После того, как вертолет улетел, они успокоились и стали интересоваться дронами. "Оператор Макс Арбугаев опустил квадрокоптер пониже и видно, что самка с детенышем лежит на боку, смотрит и явно интересуется, разглядывает этот странный объект, - рассказал Круглов. - Поведение было спокойное, видно, что нарвал не испуган, и ему интересно". Как пояснил Глазов, в связи с развитием Севморпути и развитием рыболовства в высокоширотной Арктике необходимо будет учитывать наличие морских млекопитающих, в том числе нарвалов. "При увеличении грузопотока и пристального внимания к Арктике с точки зрения возможного рыбного промысла, не только арктических стран, но и Китая есть шанс, что нарвалы либо привыкнут, - сказал ученый. - Либо нужно какие-то ограничительные меры вводить по районам, по скоростям судов, по количеству судов в одном районе. Эта практика отработана для Антарктики, где посещение определенных районов регламентировано. Я думаю, здесь к этому придут тоже. Это наша работа в будущем". Изменения климата и радиоактивность Ученые изучали различные виды загрязнений в Арктике, в том числе микропластиком и радиоактивными веществами. Специалисты брали пробы морской воды и грунта, а также исследовали радиоактивность в местах высадок на Кольском полуострове, в районе метеостанции "Малые Кармакулы" на Южном острове Новой Земли и на острове Хейса. "Мы провели замеры общей радиоактивности и установили, что в целом радиоактивность прибрежных арктических территорий находится на уровне даже ниже среднефоновых по России, - рассказал ТАСС заведующий лабораторией экологической радиологии Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН Евгений Яковлев. - С радиационной обстановкой там все достаточно хорошо, даже на Новой Земле, хотя там был центральный испытательный полигон, который существовал длительное время, там испытывалось ядерное оружие, тем не менее в районе Малых Кармакул, где мы высаживались - это Южный остров, там в два раза меньше радиоактивность, чем в среднем по России".

Описание Участники экспедиции © Ирина Скалина/ТАСС