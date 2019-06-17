Китай планирует запустить четыре проекта для российского коллайдера NICA в 2019 году

ХАРБИН, 17 июня. /ТАСС/. Китай в 2019 году планирует запустить четыре проекта, связанных с созданием коллайдера NICA (Nuclotron-based Ion Collider Faсility), который планируют запустить в России. Об этом в понедельник сообщил журналистам на VI российско-китайской "Экспо" первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников.

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NICA - это один из шести проектов класса megascience в России. В его рамках в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне будет построен коллайдер, который, как надеются ученые, позволит, в частности, понять, как в первые мгновения после Большого взрыва во Вселенной образовались протоны и нейтроны.

"Мы обсуждаем совместный проект - создание тяжело-ионного коллайдера NIСA в России. Китай активно участвует в нескольких элементах этого проекта. Мы надеемся, что в этом году будут запущены четыре проекта на территории Китая по участию в проекте NICA", - сказал Трубников.

По его словам, в числе этих проектов создание детекторов нового поколения, сверхпроводящего хранилища энергии и исследования в сфере сверхпроводимости.

Строительство комплекса было начато 25 марта 2016 года с закладки первого камня в Дубне. Первый запуск коллайдера с неполной интенсивностью запланирован на 2019 год, а в полную силу он заработает в 2023 году.

VI российско-китайская "Экспо" под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня.