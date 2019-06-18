Особое выражение глаз помогает собакам манипулировать человеком, предположили ученые

ЛОНДОН, 18 июня. /ТАСС/. Особое ласковое выражение глаз у собак, которое появилось в ходе эволюции, позволяет животным общаться с человеком, а в отдельных случаях даже манипулировать им. К такому выводу пришла международная группа ученых после проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета Daily Telegraph.

Специалисты из Портсмутского университета (Великобритания) в сотрудничестве с коллегами из университета Дюкейна (США) предположили, что поднятые брови и трогательный "щенячий взгляд" скорее продиктованы стремлением выжить, нежели выражают дружелюбие. Для подтверждения своей гипотезы они рассмотрели особенности строения диких серых волков и домашних собак, сосредоточившись на изучении мышц вокруг глаз. Результаты показали, что расположение мышечных волокон у животных сильно различается. В частности, у современных собак сильно развиты мускулы, которые позволяют им поднимать брови.

Именно эта особенность, по мнению экспертов, позволяет собакам взаимодействовать с людьми, а иногда даже управлять чувствами хозяев. Кроме того, огромные "щенячьи глаза" с приподнятыми бровями и трогательное выражение беспомощности, как отмечают специалисты, очень часто напоминают людям о детях и вызывают у них желание проявить заботу и ласку.

Ученые также сравнили поведение волков и четвероногих любимцев при их взаимодействии с человеком. Наблюдения продемонстрировали, что собаки приподнимали брови намного чаще и с гораздо большей интенсивностью, чем волки, когда видели, что люди смотрели на них.

"Исследование показывает, что подобное изменение положения бровей у собак может быть результатом одомашнивания. Когда собаки поднимают брови, у людей, вероятно, возникает сильное желание проявить заботу о них", - подчеркнула профессор Портсмутского университета Джулиана Камински. По ее словам, "движение бровями играет важную роль при общении животных с хозяином, поскольку оно создает иллюзию человеческого общения".

"Мы считаем, что удивительно быстрая эволюция лицевых мускулов может быть напрямую связана с усилением социального взаимодействия собак с людьми", - заключила профессор из университета Дюкейна Энн Берроуз.