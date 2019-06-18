В России объявили конкурс исследований в сфере гравитационно-волновой астрономии

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) объявил конкурс исследовательских проектов в области гравитационно-волновой астрономии и гравиметрии. Победители получат гранты на три года в размере от 3 до 6 млн рублей ежегодно, сообщается на сайте фонда.

"Российский фонд фундаментальных исследований объявляет о проведении конкурса на лучшие научные проекты междисциплинарных фундаментальных исследований по теме "Фундаментальные проблемы гравитационно-волновой астрономии и гравиметрии" <...>. Заявки от научных коллективов принимаются с 20 июня по 22 июля включительно. Победителей определят до 31 октября", - говорится в сообщении.

На конкурс принимаются работы по темам: проблемы получения и обработки информации от гравитационных антенн, модели распространения гравитационных волн и их излучения различными космическими объектами, построение изображений объектов Вселенной, излучающих гравитационные волны, наблюдение объектов Вселенной с целью идентификации гравитационных волн и ряд других.

Исследования в области детектирования гравитационных волн, гравитационно-волновой астрономии и гравиметрии, как отмечается в аннотации к конкурсу, считаются наиболее перспективными направлениями современной физики. Непосредственная регистрация гравитационных волн наземными детекторами LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) была удостоена Нобелевской премии по физике за 2017 год.

"Полученные результаты не только расширяют наше понимание процессов во Вселенной, являются основой для создания новых методов и приборов в области геодезии и позиционирования, но и ставят новые фундаментальные задачи, находящиеся на стыке классической и гравитационно-волновой астрономии", - добавили в РФФИ.