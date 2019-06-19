Белорусские шахтеры обнаружили ракоскорпиона, возраст которого оценивается в 350 млн лет

МИНСК, 19 июня. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Белорусские шахтеры обнаружили окаменелые останки одного из древнейших обитателей Земли - ракоскорпиона (морского скорпиона), жившего примерно 350 млн лет назад. Об уникальной находке сообщила местная газета "Калийщик Солигорска".

Отпечаток ракоскорпиона в породе времен палеозойской эры был найден на Краснослободском руднике, который входит в производственное объединение "Беларуськалий", крупнейший мировой производитель калийных минеральных удобрений, расположенный в городе Солигорск (Минская область).

"Миллионы лет назад происходил снос осадочного обломочного материала. Так получилось, что ракоскорпион попал в эти осадочные отложения. Его "упаковало" со всех сторон, поэтому кислород и другие газообразные соединения не имели к нему доступа. Это способствовало сохранению древнейшего жителя Земли", - пояснил главный геолог "Беларуськалия" Александр Клобук.

Ракоскорпионов в недрах солигорской земли находили и ранее. Почетное место среди экспонатов музея Трудовой Славы ОАО "Беларуськалий" занимают ракоскорпионы, найденные в 2008 и 2012 годах. Длина древнего хищника найденного в 2012 году стала рекордной - 34 сантиметра. Теперь пополнит коллекцию 6-сантиметровый ракоскорпион, найденный на Краснослободском руднике. С останками ракоскорпионов находили и фрагменты древнейших растений, например, папоротников.

Ракоскорпионы считаются одними из самых грозных хищников палеозойских морей. По мнению ученых, возраст найденных членистоногих составляет около 350 - 360 млн лет. В конце палеозоя ракоскорпионы, некоторые из которых достигали двух метров в длину, перестали существовать.