Таяние ледников Гренландии может поднять уровень океана на 33 см к 2100 году

ТАСС, 19 июня. Уровень мирового океана может вырасти на величину от пяти до 33 см к 2100 году из-за таяния ледников Гренландии, при этом к концу тысячелетия ледники там могут вовсе исчезнуть. Об этом говорится в исследовании группы ученых, опубликованном в среду в научном журнале Science Advances.

"Мы обнаружили, что ледники Гренландии могут добавить от пяти до 33 см к уровню моря к 2100 году, что соответствует их уменьшению от 8 до 45%. Мы ожидаем, что Гренландия с большой долей вероятности полностью освободится ото льда в течение тысячелетия, если не случится существенного уменьшения выбросов парниковых газов", - отмечается в исследовании.

При этом ученые уточнили, что неопределенность прогноза связана с неопределенностью сценария, по которому будет развиваться климат планеты. В зависимости от уровня выбросов парниковых газов ледники потеряют от 8 до 100% своей массы.

"Ледники Гренландии содержат воду, равную 7,2 м уровня мирового океана, и в последние десятилетия рост температуры привел к ускорению потери ледниками своей массы. Через тысячу лет эти ледники будут выглядеть совсем иначе, чем сегодня", - полагают исследователи.