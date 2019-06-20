Правила выбора организаций для создания центров геномных исследований доработают

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Минобрнауки поручено доработать правила отбора организаций, на базе которых планируется создать центры геномных исследований мирового уровня. Соответствующее решение принято на заседании президиума Совета по реализации федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы, которое провели зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова и помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

"Минобрнауки России на основании предложений членов президиума совета доработать и утвердить правила отбора организаций (объединений структурных подразделений) для создания центров", - сообщается в четверг на сайте кабмина.

В частности, речь идет о порядке проведения отбора организаций для создания центров геномных исследований мирового уровня, включающем создание Минобрнауки отборочной комиссии для проведения экспертизы документов. Предусмотрена проработка вопроса об участии Российского научного фонда (РНФ) в проведении экспертизы.

В перечень информации в документах, предоставляемых организациями, предлагается включить информацию о наличии лицензии на право работы с возбудителями инфекционных заболеваний I-IV групп патогенности и о наличии коллекций патогенных микроорганизмов. Кроме того, предлагается обязать их информировать об участии в международных исследованиях в области генетики и геномики на базе мировых научных центров, а также о возможности проведения доклинических и (или) клинических исследований.

Федеральная научно-техническая программа была утверждена 22 апреля в целях реализации указа президента РФ "О развитии генетических технологий в Российской Федерации". Ее основной целью является комплексное решение задач ускоренного развития генетических технологий, в том числе технологий генетического редактирования, и создание научно-технологических заделов для медицины, сельского хозяйства и промышленности, а также совершенствование мер предупреждения чрезвычайных ситуаций биологического характера и контроля в этой области.