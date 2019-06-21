Археологи обнаружили в Туве бронзовую пряжку хунну с изображением быков

ТАСС, 21 июня. Сотрудники Тувинской археологической экспедиции Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН совместно с волонтерами Русского географического общества (РГО) во время раскопок на одном из могильников на дне Саяно-Шушенского водохранилища в Туве обнаружили бронзовую пряжку работы хунну с изображением быков. Редкая находка относится к эпохе Великого переселения народов, сообщила ТАСС в пятницу руководитель экспедиции, старший научный сотрудник ИИМК РАН Марина Килуновская.

"Мы последний день работаем на могильнике Алатей в окрестностях села Чаа-Холь. С начала сезона (со второй декады мая - прим. ТАСС) мы проделали на Алатее большой объем работ, раскопав 15 захоронений эпохи хунну... Получается очень удачный сезон со множеством находок: керамика, бронзовые китайские зеркала, женский поясной набор, бусы и другие украшения. А на последнем захоронении нашли очень красивую бронзовую пряжку работы хунну, с изображением пасущихся быков с опущенными головами", - рассказала Килуновская.

Она добавила, что 21 июня в экспедиции - последний день работы волонтеров РГО. После их отъезда сезон на Саянском море, как еще называют Саяно-Шушенское водохранилище, продлится еще девять дней. Затем археологи перенесут работы в Убсунурскую котловину - на юг Тувы и сопредельную территорию Монголии.

Тысячелетние могильники на дне Енисея

Саяно-Шушенское водохранилище располагается в Красноярском крае и Туве. Искусственный водоем протяженностью более 250 км образовался в результате строительства Саяно-Шушенской ГЭС. Каждый год в мае из водохранилища происходит сезонный сброс воды, и тогда на площади более 200 кв км обнажаются территории вдоль затопленного русла Енисея.

Постоянная смена уровня воды разрушительно влияет на береговую линию, где находятся многочисленные памятники древней истории. Многие из них, в частности могильники хунну Алатей и Терезин, содержат украшения, оружие и предметы быта II в. до н.э. - I в. н.э. Данные захоронения относятся к эпохе Великого переселения народов, когда племена хунну начали осваивать территории к северу и западу от Монголии и Китая. В начале июля Саянское море снова вернется в берега и доступ к археологическим памятникам кочевых народов будет закрыт до следующего сезона.

Спасательные археологические работы в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС начались в 1965 году, когда во время строительства гидроузла обнаружили множество культурных памятников.

В прошлом сезоне, с 20 мая по 10 июля 2018 года, участники экспедиции занимались не только раскопками в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС в Чаа-Хольском и Улуг-Хемском районах Тувы, но и проводили археологическую разведку берегов Верхнего Енисея и записывали петроглифы с помощью 3D-моделирования. Тогда были исследованы, в частности, могильники Ала-Тей 1 и Терезин, скифский могильник Чирик-Даш (IV-III вв. до н.э.), а также осмотрена раннесредневековая крепость Бажын-Алаак.

Хунну: кто они?

Хунну - древний кочевой народ, населявший степи к северу от Китая с 220 года до н. э. по II век н. э. Для защиты от их набегов правитель первого централизованного китайского государства Цинь Шихуаньди построил Великую китайскую стену. Хунну вели войны с китайской империей Хань, в ходе которых консолидировались в единую державу и подчинили соседние кочевые племена. Позже в результате междоусобиц и войн с Китаем и монгольскими племенами сяньби Хуннская держава распалась.

Согласно широко распространенному мнению, позже часть хунну дошла до Европы. Смешавшись по пути с тюркскими, восточно-сарматскими и угорскими племенами, она дала начало новому народу, который в Европе известен под названием гунны. Несмотря на упоминания в хрониках и находки предметов материальной культуры, хунну до сих пор остаются одним из самых загадочных кочевых народов. До сих пор неизвестно, были ли они тюрками или монголами; неизвестно и то, на каком языке они говорили.

По данным раскопок, период хунну на территории современной Тувы длился со II века до н. э. по I век н. э. Кочевники завоевали регион около 201 года до н.э., после чего он стал северной окраиной их государства.