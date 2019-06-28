Котюков предложил создать совет по научно-технологическому развитию при главе Забайкалья

ЧИТА, 28 июня. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков предложил врио губернатора Забайкальского края Александру Осипову создать совет по руководству научно-технологического развития региона для более активной работы, в том числе по национальному проекту "Наука". Об этом он сообщил в пятницу в ходе совещания по вопросам развития высшего образования и науки в Забайкалье.

"Я предлагаю при вас Александр Михайлович [Осипов], и, может, кто-то из ваших заместителей возглавит эту работу, сформировать постоянно действующий совет по руководству научно-технологического развития региона. Чтобы коллеги могли регулярно сверять часы, общаться с индустриальными компаниями, который планируют свою работу в крае и так далее для более динамичного движения. Уверен, что и университеты, и научные организации будут заинтересованы", - сказал Котюков.

Министр напомнил, что в рамках нацпроекта "Наука" уже завершен первый этап по созданию новых научных лабораторий, сейчас идет второй. Однако заявок по участию в этих инициативах от научных организаций и вузов Забайкалья пока нет. "У нас сейчас, с одной стороны, широкий спектр форм поддержки, но эти все поддержки ориентированы исключительно на инициативу. Нужно очень активно двигаться. У нас на шесть лет выполнения нацпроекта четко зафиксированы сроки, даты, когда должны быть приняты решения. И планы очень амбициозные - кратное увеличение результативности, серьезное вовлечение молодежи в науку и так далее", - добавил министр.

Также глава Минобрнауки предложил представителям научной общественности, университетов и властей Забайкалья разработать план по повышению уровня образования и научных исследований в регионе, чтобы сделать его привлекательным для молодежи. "Конкурентные преимущества, которые есть в Забайкальском крае, а они точно есть, должны быть в фокусе и образования, и исследований. Я предлагаю обсудить сейчас идеи на ближайшую перспективу и договориться о нашем общем плане действий по их реализации, чтобы дать новый импульс социально-экономическому развитию края, импульс развитию нашей научной и образовательной деятельности", - сказал Котюков.

Он добавил, что сейчас важно не только обеспечить повышение качества образования, науки и проведения исследований, но и максимально приблизить и национальное образование, и исследования к задачам развития регионов. "Нам всем хочется, чтобы школьники могли в родном регионе получить качественное образование, а после университета молодежь могла получить работу, чтобы она была интересная, содержательная, и чтобы в целом эта работа позволяла обеспечивать семью. И эта задача должна быть в фокусе ключевых вызовов для региона", - сказал Котюков.

Нацпроект "Наука"

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации - до 2024 года включительно. Его общий бюджет составит 635,9 млрд рублей.

Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.