Нанотехнологии составляют четверть списка лучших изобретений, опубликованного Роспатентом

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Почти четверть изобретений, вошедших в составленный Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) список 100 лучших изобретений России, патенты на которые выданы в 2018 году, являются разработками в сфере нанотехнологий. Об этом во вторник ТАСС сообщили в Фонде инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) "Роснано".

"Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) опубликовала список 100 лучших изобретений России, патенты на которые были выданы в 2018 году. Всего нанотехнологические проекты составили почти четверть в рейтинге лучших изобретений 2018 года", - пояснили ТАСС в фонде.

Среди разработок в сфере нанотехнологий, которые вошли в список Роспатента, представлена технология для определения концентрации ДНК ребенка в образце плазмы беременной женщины. Анализ ДНК плода важен для выявления заболеваний, в том числе наследственных, которые могут быть вызваны изменением количества хромосом. Авторами тест-системы стали специалисты компании "ТестГен" Ульяновского наноцентра ULNANOTECH, который входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы компаний "Роснано". Новый метод неинвазивной пренатальной диагностики был разработан при поддержке Фонда содействия инновациям в рамках программы "Старт".

"Количественное измерение ДНК плода необходимо в целях мониторинга и прогнозирования связанных с беременностью состояний, а также для минимизации ложноотрицательных результатов исследований по определению пола, резуса и анеуплоидий плода", - отметил кандидат медицинских наук, генеральный директор компании "ТестГен" Андрей Тороповский, которого процитировали в ФИОП "Роснано". Тест-системы компании "ТестГен" для проведения различных молекулярных генетических исследований уже используются медиками в более 20 регионах России и шести странах зарубежья.

Среди других разработчиков, чьи изобретения отметили в Роспатенте, - ученые Московского института общей физики имени А. М. Прохорова, получившие патент на изобретение СВЧ-плазменного реактора для получения однородной нанокристаллической алмазной пленки. Он позволяет создать газоаналитическое устройство, способное быстро и точно определять в воздухе вредные и взрывоопасные газы. В список также вошли создатели новых материалов в области микро- и наноэлектроники (АО "Концерн "Созвездие", Воронеж), нанокомпозитных материалов в области органической и гибкой электроники (Институт нефтехимического синтеза имени А. В. Топчиева, Москва), авторы установки для получения графена (Тамбовский государственный технический университет).

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП "Роснано") создан в 2010 году. Целью работы фонда - развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже начатых "Роснано" образовательных и инфраструктурных программ. Председателем правления ФИОП, имеющего статус коллегиального органа управления, является председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс, генеральный директор фонда - Андрей Свинаренко.