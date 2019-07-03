Ученые создали экологичные реагенты для получения лекарств

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российские ученые в составе международной коллаборации разработали линейку экологических реагентов для синтеза органических веществ на основе йода. Их применение особенно перспективно в фармацевтической промышленности, где сейчас используются реагенты на основе токсичных тяжелых металлов, сообщила в среду пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"В Томском политехническом университете (ТПУ) международная коллаборация ученых из РФ, США, Великобритании, Канады, Бельгии и Франции разработала линейку реагентов для органического синтеза на основе поливалентного йода. Это экологичная замена традиционным реагентам на основе токсичных соединений. Они особенно перспективны для фармацевтической промышленности, где для получения лекарств используются реагенты на основе тяжелых металлов, и синтеза новых полимеров", - говорится в сообщении.

По словам ученых, реагенты на основе йода в отличие от тех, в которых используются токсичные тяжелые и переходные металлы платиновой группы, не дают вредных побочных продуктов и позволяют проводить реакцию при крайне простых условиях. Например, для синтеза с обычными реагентами требуется высокая температура около 350-500 градусов Цельсия, а применяя поливалентный йод можно работать при комнатной температуре.

По словам руководителя проекта, первого проректора ТПУ по направлению "Наука" Мехмана Юсубова, ученым удалось разработать линейку реагентов на основе поливалентного йода с разной активностью, - от мягкого и селективного до наиболее мощного. Самый сильный реагент позволяет синтезировать, например, фторированные спирты, которые ранее получали только с использованием реагентов на основе токсичных оксида ванадия и оксида азота.

Например, самый мягкий из полученных реагентов подходит для окисления природных соединений - сложных органических веществ, входящих в состав живых организмов. Он не повреждает исходные соединения, не вызывает побочных процессов. Кроме того, вся реакция протекает не более чем за пять минут при комнатной температуре, что считается очень высокой скоростью для органического синтеза.

По словам авторов статьи, в теории на основе поливлентного йода возможно создать еще более мощный реагент. В том числе в этом направлении будет продолжена работа международной коллаборации, которая сформировалась вокруг недавно созданной в Томском политехе Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий. Исследование поддержано грантами Российского научного фонда, Национального научного фонда (США), Королевского Химического общества (Великобритания).