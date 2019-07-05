Сколтех и РХТУ открывают бакалавриат для подготовки в сфере материаловедения и энергетики

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) и Российский химико-технологический университет (РХТУ) имени Д. И. Менделеева открывают совместную программу бакалавриата для подготовки специалистов в области современного материаловедения и энергетики, сообщила в пятницу пресс-служба Сколтеха.

"В рамках сотрудничества РХТУ имени Д. И. Менделеева и Сколковского института науки и технологий создана учебная программа "Материалы для преобразования и запасания энергии", охватывающая современные тенденции развития химии, физики и материаловедения и базирующаяся на успешном опыте лучших российских и зарубежных университетов. Обучающиеся по этой программе студенты должны сформировать кадровый потенциал, который позволит сделать качественный скачок от генерации новых научных знаний к разработке на их основе инновационных технологий для решения важнейших проблем, стоящих перед Россией и остальным миром", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из самых больших вызовов для всего мира в области энергетики и экологии является отказ от неконтролируемого сжигания ископаемых видов топлива и переход к экологически чистым технологиям создания, преобразования и транспортировки энергии.

"При разработке программы мы полагались на успешный опыт ведущих западных университетов, таких как Стэнфорд, Гарвард, Калифорнийский технологический институт, а также лучшие российские традиции фундаментального естественнонаучного образования. Студенты получат сбалансированный набор дисциплин в области химии, физики, математики и материаловедения, которые будут преподавать лучшие отечественные и зарубежные профессора. Формат обучения позволит студентам включиться в серьезную научно-исследовательскую работу начиная с первого курса, что будет способствовать их профессиональному росту", - сообщил проректор Сколковского института науки и технологий профессор Кит Стивенсон.

Со своей стороны завкафедрой РХТУ имени Д. И. Менделеева профессор Валерий Травень отметил, что запуск данной программы выводит на качественно новый уровень сотрудничество двух вузов. "В 2016 году был создан совместный Центр экспериментальных исследований органических материалов для энергетики и оптоэлектроники, на базе которого студенты обоих вузов выполняют курсовые и дипломные проекты. Запуск новой программы бакалавриата выводит наше сотрудничество на принципиально более высокий уровень… На эту программу будут ежегодно набирать лишь 10-20 человек, что позволит реализовать индивидуальный подход к каждому студенту. Образовательный процесс будет идти преимущественно на английском языке, а отдельные курсы будут читаться зарубежными профессорами", - отметил Травень.

По его словам, все эти преимущества позволяют считать программу наиболее подходящей для абитуриентов, которые твердо решили связать свое будущее с наукой и инновациями. "Среди них мы видим в том числе победителей всероссийских и международных олимпиад, а также конкурсов научно-исследовательских работ учащихся", - сказал представитель РХТУ. Прием заявлений на обучение по совместной программе бакалавриата двух вузов открыт с 20 июня, отбор осуществляется на основании результатов ЕГЭ по химии, математике и русскому языку. Лучшие выпускники продолжат обучение в магистратуре и аспирантуре Сколтеха.